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سياسة|مصر

السيسي: لا يوجد معتقلون سياسيون في مصر وعلى قطر تنفيذ "14 مطلبًا"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حوار له مع فرانس24
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حوار له مع فرانس24
23/10/2017

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجود معتقلين سياسيين في بلاده مؤكدا أن الموقوفين هم على "علاقة بأحداث أمنية".

وأضاف خلال حواره مع قناة "فرانس 24″ (الhثنين) على هامش زيارة رسمية لباريس: " لا يوجد معتقل سياسي واحد داخل السجون المصرية كل السجناء في مصر يتعرضون لمحاكمات عادلة وإجراءات تقاضي شفافة".

وتابع "نرحب بمنظمات حقوق الإنسان الدولية لمقابلة النائب العام المصري والاستماع له وتفقد السجون المصرية".

وأكد السيسي أن "الإرهاب هو التحدي الحقيقي" الذي يواجه العالم، معربا عن خشيته من انتقال "المقاتلين الإرهابيين" من سوريا والعراق إلى ليبيا ومنها إلى مصر، كما أشار إلى صعوبة تأمين الحدود المصرية نظرا لمساحاتها الشاسعة.

وحول الأزمة الخليجية والحصار الذي ضربته أربع دول هي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) على دولة قطر صبيحة الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، قال السيسي، إن الدول الأربع " لديها 14 مطلبا للتصالح مع قطر"، وعلى قطر تنفيذها إذا أرادت التعامل مع الدول الأربع، قائلا إن "مصر لا تطلب شيئا مستحيلا."

متابعا: "نحن نطلب العيش بأمان، وعدم التدخل في شؤون الدولة المصرية، أو دعم الإرهاب أو المتطرفين".

جدير بالذكر أن الدول الأربع المحاصرة لقطر كانت قد تقدمت بقائمة تضم 13 مطلبًا فقط لرفع الحصار عن دولة قطر.

وحول فرص حدوث مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين بمصر بعد انقلاب الثالث من يوليو2013، قال السيسي، إن الشعب المصري وحده من يملك حق قرار المصالحة مع الإخوان، مؤكدا أن "مصر تتعرض لحملة ممنهجة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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