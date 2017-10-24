السيسي حول حقوق الإنسان: "لسنا في أوروبا .. نحن في منطقة أخرى"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه حريص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة في مصر.

وأضاف السيسي ردا على سؤال حول حقوق الإنسان في بلاده خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس إن " الشعب المصري لن يقبل أن يكون هناك أي شكل من الممارسة العنيفة أو الديكتاتورية لكني مسؤول عن 100 مليون مواطن مصري ونحن لا نقوم بممارسات تعذيب".

وتابع السيسي:" أرجو أن تكونوا حذرين في التعامل مع المعلومات التي تصدرها منظمات حقوقية حول ملف حقوق الإنسان في مصر".

ومضى السيسي قائلا:" أريدكم أيضا أن تتحدثوا عن حق الإنسان في مصر في التعليم الجيد، فليس لدينا تعليم جيد، وليس لدينا علاج جيد، وليس لدينا توظيف جيد في مصر".

واختتم الرئيس المصري المؤتمر قائلا:" نحن لسنا في أوربا بتقدمها الفكري والحضاري والإنساني ..نحن في منطقة أخرى".

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ليس "في وارد إعطاء دروس" لأي دولة في مسألة حقوق الإنسان.

وقال ماكرون في المؤتمر الصحفي المشترك مع السيسي في قصر الإليزيه "أنا مدرك للظروف الأمنية التي يتحرك فيها الرئيس السيسي، لديه تحدي استقرار بلاده ومكافحة التطرف الديني"، مضيفا "أؤمن بسيادة الدول ولا أعطي دروسا للآخرين كما لا أحب أن يعطي أحد بلادي دروسا".

لكن ماكرون شدد على أن "فرنسا تدافع عن حقوق الإنسان ومن مصلحة الرئيس السيسي أن يسهر على الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن في إطار تقرره الدولة المصرية وحدها".

ويقوم السيسي بزيارة رسمية لفرنسا بدأت الاثنين وتستمر حتى الخميس.

وتم قبل عقد المؤتمر الصحفي توقيع إعلان حول تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين البلدين.

وتندد منظمات حقوقية دولية عديدة بممارسات الدولة المصرية في مجال الحقوق الإنسان مشيرة إلى مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف منذ عام 2013. كما انتقدت ما وصفته بتضييق الحكومة المصرية على عمل منظمات المجتمع المدني في البلاد.