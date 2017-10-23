معاداة الإسلام قد تحرم سياسيا ألمانيا من منصب نائب رئيس البرلمان

قد يخفق ألبريشت غليسر، مرشح حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، لمنصب نائب رئيس البرلمان، في الحصول على أغلبية الأصوات التي تؤهله لتقلد المنصب، على خلفية معاداته للإسلام.

وفي أبريل/نيسان الماضي، انتقد غليسر منح حق الحرية الدينية للمسلمين داخل ألمانيا التي تتمثل في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.

وقال غليسر في فعالية للحزب: "لسنا ضد الحرية الدينية، لكن الإسلام لا يعترف بالحرية الدينية ولا يحترمها، ويخنق أي نوع من الحرية الدينية في مهدها"، حسب ادعائه.

ويصر "البديل" على ترشيح غليسر لمنصب نائب رئيس البرلمان، رغم تأكيد عدة أحزاب ألمانية منها "الاشتراكي الديمقراطي" و"حزب الخضر" و"اليسار" و"الديمقراطي الحر" (الليبرالي) عدم نيتها التصويت لصالحه.

وعزت الأحزاب السابقة موقفها إلى اختلافها مع موقف غليسر من الإسلام، والذي يتعارض، على حد قولهم، مع مبدأ الحرية الدينية التي ينص عليها دستور البلاد.

ويأتي ذلك، عقب مظاهرة حاشدة شهدتها العاصمة الألمانية برلين، مساء الأحد؛ احتجاجًا على دخول حزب "البديل" إلى البرلمان (البوندستاغ)؛ حيث حل ثالثا في الانتخابات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.

ومن جهته، أوضح موقع الإذاعة الألمانية أنّ "كل كتلة برلمانية لها الحق في أن يكون أحد أعضائها نائبا لرئيس البرلمان، شرط الحصول على الأغلبية في عملية التصويت التي تجرى لهذا الغرض".

ووفق النظام الداخلي للبرلمان، ينتخب النواب (709 نائبا هم إجمالي الأعضاء) نائبا لرئيس البرلمان من كل كتلة برلمانية ممثلة فيه.

وفي 24 من سبتمبر/أيلول الماضي، حقق حزب "البديل" قفزة هائلة، واحتل المرتبة الثالثة بـ12.6% من الأصوات، خلف كل من حزب "الاشتراكيين الديمقراطيين" (20.5%)، و"الاتحاد المسيحي" بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل (33%).

ويتبنى حزب "البديل" سياسات معادية للاتحاد الأوربي والمهاجرين والدين الإسلامي. ويُمثل هذا الحزب بأكثر من 90 عضوا في البرلمان الجديد.