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سياسة|روسيا

شاهد: مهاجم يقتحم محطة إذاعية روسية ويطعن مذيعة في العنق

23/10/2017

تعرضت نائبة رئيس تحرير أبرز إذاعة إخبارية في روسيا للطعن على يد مهاجم مجهول اقتحم استديوهات الإذاعة (الإثنين).

وذلك في أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات على صحفيين ونشطاء معارضة في موسكو.

وقالت محطة "إخو موسكفي" الروسية الإذاعية على موقعها على الإنترنت (الإثنين) إن مُتسللا شق طريقه إلى مكاتب المحطة وطعن إحدى المذيعات في العنق.

حيث قام المهاجم برش غاز في وجه حارس الأمن في مدخل المبنى الإداري في الطابق الأرضي، ثم صعد للطابق الرابع عشر حيث توجد الإذاعة.

وأمسك أفراد الأمن في المحطة بالمتسلل الذي لم تتضح دوافعه على الفور وسلموه للشرطة.

ونُقلت المذيعة فيلغينهاور المعروفة بالمشاركة في تقديم برنامج صباحي شهير، إلى المستشفى، وقالت الإذاعة إن حياتها ليست في خطر.

ومحطة "إخو موسكفي" ملك لشركة إعلامية قابضة تسيطر عليها في نهاية المطاف شركة غازبروم العملاقة للغاز والمملوكة للدولة.

لكن المحطة الإذاعية تتيح لصحفيين ومعلقين انتقاد الكرملين وحلفاءه بشدة عبر أثيرها.

وإذاعة "إخو موسكفي" دائما ما وصفت بأنها إذاعة الأخبار الوحيدة المستقلة في روسيا.

وكانت مذيعة أخرى بالمحطة تدعى يوليا لاتينينا قالت هذا العام إنها أُجبرت على الفرار من روسيا بعد سلسلة هجمات من بينها إحراق سيارتها.

وقال ألكسندر كورنوي المتحدث باسم مكتب المدعي العام الروسي إن الهجوم عمل شائن.

كانت انتقادات إذاعة "إخو موسكفي" قد أغضبت الكثيرين في الحكومة الروسية، وتلقى المذيعون والصحفيون فيها لتهديدات بالقتل في السابق.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر + رويترز
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