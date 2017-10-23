شاهد: ملكة الأردن تزور لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش

زارت الملكة رانيا، ملكة الأردن، مخيما للاجئي الروهينغيا جنوبي بنغلاديش (الإثنين).

وقامت الملكة بجولة في مخيم كوتوبالونغو حيث التقت عددا من مسؤولي الإغاثة واللاجئين في المخيم الذي يضم مئات الآلاف من لاجئي الروهينغيا، معظمهم من الأطفال.

وتأتي زيارة الملكة رانيا، بينما افتتح مسؤولون بالأمم المتحدة ومبعوثون حكوميون رفيعو المستوى وقادة منظمات حقوقية مؤتمرا يستمر يوما، بهدف جمع الأموال لمساعدة اللاجئين الروهينغيا في بنغلاديش.

كما يسعى الاجتماع، الذى يعقد في جنيف تحت رعاية الاتحاد الأوربي وحكومة الكويت ومنظمات تنسيق الهجرة واللاجئين والمساعدات الانسانية التابعة للأمم المتحدة، إلى المساعدة في تلبية دعوة الامم المتحدة للحصول على تمويل بقيمة 434 مليون دولار بحلول شهر فبراير/شباط 2018.

ومنذ أواخر أغسطس/آب، فر مئات الآلاف من مسلمي الروهينغيا من العنف في ميانمار وعبروا الحدود إلى بنغلاديش.

وتتهم الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية جيش ميانمار ومتطرفين بوذيين بممارسة أعمال تطهير عرقي بحق مسلمي الروهينغيا، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، وحرق آلاف المنازل، وتهجير أكثر من نصف مليون شخص إلى دول مجاورة، أغلبهم في بنغلاديش.