شاهد: مظاهرات في ستوكهولم لدعم ضحايا الاعتداء الجنسي

تجمع الآلاف في العاصمة السويدية ستوكهولم (الأحد) للتعبير عن دعمهم لضحايا التحرش والاعتداء الجنسي، بعد تدشين حملة على منصات التواصل الاجتماعية تحت هاشتاج #MeToo .

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي حول التحرش والاعتداء الجنسي، وقد تسببت الحملة في عاصفة إعلامية بالسويد خلال الأسبوع الماضي، حيث استخدم كثيرون الوسم لمشاركة قصصهم عن المضايقات وفضح الاعتداءات.

ووجهت الوزيرة السويدية لشؤون الأطفال والمسنين والمساواة بين الجنسين، آسا ريغنر، كلمة أمام حشد في المدينة، ودعت الناس إلى دعم المساواة بين الجنسين وعدم التقليل من شأن المرأة.

وكان الاحتجاج واحدا من بين عشرات الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد التي دعت إليها وسائل الاعلام الاجتماعية.

وفي يوليو/تموز الماضي، ألغي مهرجان "روفالا" أحد أكبر الفعاليات الموسيقية بالسويد والذي يستقطب عددا من الفنانين المشاهير حول العالم، بعد تسجيل عدد من حالات الاعتداء الجنسي التي وصفت بـ"المفرطة" ضد السويديات، الأمر الذي وصفه الوزير الأول السويدي، ستيفان لوففين، بـ"السلوك المقرف لرجال مرضى".