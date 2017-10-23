شاهد: فيضانات تُغرق ولاية البنغال الغربية في الهند

تسببت الأمطار الغزيرة على مدى اليومين الماضيين في ولاية البنغال الغربية شرقي الهند في فيضانات غمرت منطقة ميدنابور بالكامل، حيث غادر العديد من الناس منازلهم لمأوى مؤقت.

ووُضعت علامة الخطر فوق نهر سيلابوتى، الأحد، وهو النهر الذي تدفق منه الفيضان في مختلف أحياء المنطقة.

وقال أحد السكان المحليين ويدعى أجيت بال، إن مستوى المياه لم يظهر أية علامة على الانحسار، وأضاف أنه في الواقع، يرتفع بوصة كل ساعة.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية، أن أكثر من ألفى فدان من الأراضي الزراعية غمرتها المياه في موسم الحصاد.