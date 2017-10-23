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سياسة

شاهد: الأسد يلتقي منتخب كرة القدم

23/10/2017

أظهرت لقطات فيديو نشرها مكتب الرئيس السوري بشار الأسد يوم الاثنين استقبال الرئيس للاعبي كرة قدم كانا من المعارضة وعادا إلى صفوف المنتخب السوري بعد سنوات في المنفى.

وفاق المنتخب السوري التوقعات ليلعب أمام استراليا في الملحق الآسيوي في إطار تصفيات كأس العالم لكنه خسر بهدفين مقابل هدف في العاشر من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وأظهر مقطع فيديو ما يبدو أنها محادثة ودية بين الأسد واللاعبين فراس الخطيب وعمر السومة اللذين جرى تصويرهما في وقت مبكر من الصراع السوري مع علم المعارضة.

وأظهر مقطع آخر الأسد وهو يوقع على قمصان لاعبين.

وأسفرت الحرب السورية التي بدأت بمظاهرات ضد الأسد في عام 2011 عن مقتل مئات الآلاف وتشريد أكثر من نصف السوريين. واكتسب الجيش قوة دفع على مدى العامين الماضيين بفضل دعم عسكري من روسيا إيران.

وتقول الحكومة إنها تنتهج سياسة العفو عن أي معارضين مادامت أيديهم لم تطلخ بالدماء. لكن كثيرين في المنفى قالوا إنهم يخشون العودة خوفا من الاعتقال.

وأشاد كثير من مؤيدي الحكومة بالأداء القوي غير المتوقع للمنتخب السوري لكرة القدم خلال التصفيات واعتبروه فرصة لتوحيد البلد. لكن بعض أنصار المعارضة اعتبروا الفريق ممثلا لحكومة الأسد ورفضوا دعمه.

المصدر : رويترز
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