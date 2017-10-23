حماس: قطر تدعم المصالحة ولا تفاوض على سلاح المقاومة

قال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن جهات إعلامية وأطرافا عربية تحاول ضرب العلاقة بين الحركة ودولة قطر.

وذلك من خلال اتهامات للدوحة بأنها تقف ضد المصالحة الفلسطينية.

وأضاف العاروري -في لقاء خاص مع الجزيرة-أن قطر تدعم المصالحة الفلسطينية بغض النظر عن مكان إنجازها، سواء كان في مصر أو غيرها.

مؤكدا متانة العلاقة بين الحركة وقطر، وأن وفدا من الحركة زار الدوحة عدة مرات وأطلع المسؤولين فيها على تطورات المصالحة والأوضاع الفلسطينية، مستبعدا تصريح أي مسؤول في حماس ضد قطر، خاصة من أبناء غزة التي تشهد دعما قطريا متواصلا.

وفيما يخص المصالحة الفلسطينية أكد العاروري لـ "الجزيرة" أن حركة حماس مستعدة لتقديم مزيد من التنازلات بهدف الوصول إلى تفاهمات من شأنها إنجاح المصالحة بشرط عدم الإخلال بثوابت الحركة والقضية الفلسطينية.

وأضاف أن سلاح المقاومة يعتبر خطا أحمر وليس هناك مجال للنقاش فيه أو التفاوض بشأنه، كما أكد على أن حركة حماس لن تعترف بإسرائيل لا الآن ولا في المستقبل.

وبشأن علاقة حركة حماس مع إيران، قال العاروري إن هناك اختلافات وتباينا في الرأي بين طهران والحركة، لكنه أضاف أن الطرفين تجاوزا هذه الخلافات على قاعدة دعم القضية الفلسطينية والتمسك بخيار المقاومة وسلاحها، من دون الطلب من حركة حماس اتخاذ مواقف بشأن الصراعات الإقليمية والخلافات بين دول المنطقة.