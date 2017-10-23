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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب للأوربيين: "استمروا في كسب الأموال" من إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
23/10/2017

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه أبلغ حلفاء أوربيين بأن بلاده ستعالج مخاوفها بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وأنه ينبغي عليهم "مواصلة كسب أموال" من أعمالهم التجارية مع طهران.

وأثنى ترمب، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، بثت الأحد، على كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وميركل، ووصفهما بأنهما صديقان، لكنه أشار إلى الأعمال التي تنفذها ألمانيا وفرنسا مع إيران منذ أن تم تخفيف القيود بموجب الاتفاق النووي.

وقال ترمب: "إنهما صديقان لي، هما كذلك حقا، وأنا أتفق معهما سواء كان إيمانويل أو أنغيلا. أنا أحب فعلا هذه الشخصين"، وأضاف "لقد قلت لهما: استمرا في كسب الأموال، لا قلق من هذا".

وتقول الدول الأوربية الأطراف في الاتفاق إن إيران تمتثل لالتزاماتها، وأعربت الشركات عن قلقها حول التأثير المحتمل لفشل الاتفاق على أعمالها التجارية.

وكان ترمب أعلن هذا الشهر أن الاتفاق ليس في مصلحة الولايات المتحدة، وطالب الكونغرس بتشديد خياراته ضد إيران، لكنه لم يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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