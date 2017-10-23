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سياسة

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من بلدة العيسوية في القدس

الاحتلال يعتقل فلسطينيين بالضفة الغربية (أرشيف)
الاحتلال يعتقل فلسطينيين بالضفة الغربية (أرشيف)
23/10/2017

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وأضافت الهيئة في بيان (الإثنين) أن محاميها محمد محمود يتابع منذ الرابعة فجرا قضايا المعتقلين في مراكز تحقيق المسكوبية والقشلة وشرطة شارع صلاح الدين في مدينة القدس.

وقالت لوبا السمري المتحدثة باسم شرطة الاحتلال: "تم خلال ساعات الليلة الماضية القيام بحملة شرطية شارك بها مئات من أفراد الشرطة والبلدية، حملة طالت حي العيسوية وتخللها تفتيش منازل واعتقال مجمل 51 مشتبها" في ضلوعهم في أعمال إخلال بالنظام وقعت في الآونة الأخيرة واتسمت بالعنف.

وأضافت في بيان صحفي أن هذه الأعمال "اشتملت على إلقاء حجارة وزجاجات حارقة تجاه سيارات ودوريات قوات الأمن وغيرها وأسفرت عن إصابات وسط القوات".

وبثت المتحدثة باسم الشرطة مقاطع فيديو لحملة الاعتقالات في العيسوية.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن حملة الاعتقالات طالت أيضا الليلة الماضية "أكثر من 15 مواطنا من مناطق الضفة الغربية".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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