ارتفاع عدد لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش إلى 603 آلاف

أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد لاجئي الروهينغيا المسلمين، الفارين، إلى بنغلاديش جراء العنف في ميانمار، إلى 603 آلاف، منذ أغسطس/ آب الماضي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين، دنيا أسلم خان، إنّ مسلمي إقليم أراكان (الروهينغيا) غربي ميانمار لايزالون يتدفقون نحو بنغلاديش المجاورة.

وأضافت أن الروهينغيا يتعرضون، منذ 25 من أغسطس/آب الماضي، لهجمات يشنها جيش ميانمار ومتطرفون بوذيون.

وتابعت أنّ عدد من أجبر على اللجوء إلى بنغلاديش، منذ ذلك التاريخ، وصل 603 آلاف.

ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، جرائم واعتداءات وحشية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، حسب ناشطين محليين.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغيا "مهاجرين غير شرعيين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم"، وتقول إن ممارسات جيش ميانمار بحقهم تمثل نموذجا صارخا للتطهير العرقي.