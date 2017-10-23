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سياسة

اختفاء 3 عمال فلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة ومصر

المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم
المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم
23/10/2017

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اختفاء ثلاثة عمال فلسطينيين (الاثنين) على الحدود مع مصر.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة إياد البزم إن العمال الثلاثة اختفوا "داخل أحد الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية".     

وذكر البزم أن "الأجهزة الأمنية تقوم بإجراء التحقيقات لمعرفة مصيرهم" دون أن يقدم المزيد من التوضيحات حول الحادثة التي تعد الأولى من نوعها.       

من جهتها، قالت مواقع الكترونية مقربة من حركة حماس إن العمال على الأرجح تعرضوا للخطف من قبل مسلحين يُعتقد أنهم من تنظيم الدولة الإسلامية.

وعززت حماس إجراءاتها منذ عدة أشهر ضد تنظيم الدولة، وعلى الحدود بين قطاع غزة ومصر، بموجب تفاهمات مع السلطات المصرية لزيادة ضبط السياج الحدودي ومنع تنقل المسلحين. 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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