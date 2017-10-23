إقليم كتالونيا يهدد بعصيان مدني مع استعداد مدريد لفرض الحكم المباشر

عبر إقليم كتالونيا يوم الإثنين عن ثقته في أن جميع المسؤولين بما في ذلك الشرطة سيتصدون لمحاولات مدريد فرض الحكم المباشر على الإقليم.

واستخدمت الحكومة الإسبانية صلاحيات دستورية خاصة لعزل حكومة الإقليم وفرض إجراء انتخابات للتصدي لمسعى الاستقلال. ويصوت مجلس الشيوخ الإسباني على تطبيق الحكم المباشر يوم الجمعة.

لكن زعماء حملة انفصال الإقليم قالوا إن الاستفتاء الذي أجري في الأول من أكتوبر /تشرين الأول الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 43 في المئة يمنحهم تفويضا للمطالبة بانفصال الإقليم عن إسبانيا.

وقال راؤول روميفا مسؤول الشؤون الخارجية في كتالونيا في تصريحات صحفية: "المسألة ليست أننا سنرفض (الأوامر). إنه ليس قرارا شخصيا. إنه قرار سبعة ملايين شخص".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن جميع المؤسسات بما في ذلك الشرطة ستواصل تطبيق تعليمات المؤسسات الكتالونية وليس الحكومة الإسبانية قال "من هذه الزاوية ليس لدي أي شكوك في أن جميع الموظفين الحكوميين في كتالونيا سيتبعون تعليمات المؤسسات المنتخبة والشرعية التي لدينا الآن (في كتالونيا)".

وقالت السلطات في كتالونيا إن نحو 90 في المئة ممن شاركوا في الاستفتاء صوتوا لصالح استقلال الإقليم لكن 43 في المئة فقط من الناخبين الذين يحق لهم التصويت وواحدا من كل ثلاثة أشخاص من سكان كتالونيا شاركوا في التصويت بينما لم يشارك غالبية المعارضين للانفصال.

وأثارت أزمة الإقليم الثري مخاوف بين الدول الأوربية من امتداد النزعة الانفصالية لأنحاء أخرى من القارة.

وصوتت منطقتان في شمال إيطاليا بأغلبية أمس الأحد على حكم ذاتي أكبر لكن هذين الاستفتاءين أجريا وفقا للدستور وهما غير ملزمين لروما. وينشط الانفصاليون في منطقة فلاندرز في بلجيكا كما توجد حركة انفصالية منذ وقت طويل في كورسيكا بفرنسا.

وفي قمة للاتحاد الأوربي في الأسبوع الماضي حاول الزعماء الأوربيون التهوين من شأن أزمة إسبانيا مع كتالونيا ووصفوا مساعي الانفصال بأنها قضية محلية.

ويدعم حزب ترشيح الوحدة الشعبية المنتمي لأقصى اليسار العصيان المدني وهو داعم رئيسي لحكومة الأقلية المؤيدة للاستقلال التي تدير الإقليم في البرلمان المحلي. ووصف تحركات مدريد بأنها اعتداء على جميع سكان كتالونيا.

وقال الحزب في بيان "إنه اعتداء سيقابله عصيان مدني ضخم". وقالت مدريد إنها ستعزل كبار المسؤولين الكتالونيين إذا لم ينصاعوا لأوامرها لكنها لم توضح كيف تخطط لتطبيق الحكم المباشر إذا قرر الموظفون الحكوميون الأقل درجة عدم اتباع التعليمات.

وقال وزير الخارجية ألفونسو داستيس إن الحكومة المركزية لا تخطط لأي اعتقالات.

ودعا زعيم إقليم كتالونيا كارلس بودغمون برلمان الإقليم للاجتماع في الأسبوع الحالي للاتفاق على كيفية الرد على مدريد، وهو ما قال الكثير من المراقبين إنه سيمهد الطريق نحو إعلان رسمي للانفصال.