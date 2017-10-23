البث الحي
سياسة|إندونيسيا

أمريكا تعتذر بعد منع قائد الجيش الإندونيسي من دخول أراضيها

قائد القوات المسلحة الإندونيسية الجنرال غاتوت نورمانتيو - أرشيفية
قائد القوات المسلحة الإندونيسية الجنرال غاتوت نورمانتيو - أرشيفية
23/10/2017

اعتذرت السفارة الأمريكية في جاكرتا للحكومة الإندونيسية بعد منع قائد الجيش الإندونيسي من السفر إلى واشنطن، لكن وزارة الخارجية الإندونيسية قالت إنها مازالت تطلب تفسيرا لما حدث.

وقالت نائبة السفير الأمريكي في إندونيسيا إرين مكاي في تصريحات صحفية: "نعبر عن أسفنا العميق للإزعاج الذي وقع بسبب هذه الحادثة، ونعتذر عنه، وقد اعتذرت من جديد للوزيرة ريتنو (وزيرة الخارجية الإندونيسية) هذا الصباح".

وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية في جاكرتا إن السفير جوزيف دونوفان تقدم أيضا باعتذار للحكومة الإندونيسية.

لكن وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي قالت في تصريحات للصحفيين: "هذا أمر مهم للغاية. ولهذا السبب فمازلنا نحث الحكومة الأمريكية على إعطائنا توضيحا".

وكان المتحدث باسم الجيش الإندونيسي قد صرح (الأحد) بأن قائد القوات المسلحة الإندونيسية الجنرال غاتوت نورمانتيو كان على وشك التوجه إلى الولايات المتحدة بصحبة زوجته مساء السبت بالتوقيت المحلي، لكن شركة الطيران أبلغته بأن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لن تسمح له بدخول الولايات المتحدة مع مرافقيه.

وكان نورمانتيو متوجها إلى واشنطن لحضور مؤتمر بشأن مواجهة المنظمات المتشددة، بدعوة من الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس أركان الجيوش الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإندونيسي إن قائد الجيش قرر عدم حضور المؤتمر قبل أن يحصل على توضيح رسمي من الحكومة الأمريكية، موضحا أن نورمانتيو وزوجته والمسؤولين المرافقين له لديهم بالفعل تأشيرات دخول للولايات المتحدة، وكانت آخر زيارة لهم في فبراير/شباط 2016.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)