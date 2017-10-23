أمريكا تعتذر بعد منع قائد الجيش الإندونيسي من دخول أراضيها

اعتذرت السفارة الأمريكية في جاكرتا للحكومة الإندونيسية بعد منع قائد الجيش الإندونيسي من السفر إلى واشنطن، لكن وزارة الخارجية الإندونيسية قالت إنها مازالت تطلب تفسيرا لما حدث.

وقالت نائبة السفير الأمريكي في إندونيسيا إرين مكاي في تصريحات صحفية: "نعبر عن أسفنا العميق للإزعاج الذي وقع بسبب هذه الحادثة، ونعتذر عنه، وقد اعتذرت من جديد للوزيرة ريتنو (وزيرة الخارجية الإندونيسية) هذا الصباح".

وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية في جاكرتا إن السفير جوزيف دونوفان تقدم أيضا باعتذار للحكومة الإندونيسية.

لكن وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي قالت في تصريحات للصحفيين: "هذا أمر مهم للغاية. ولهذا السبب فمازلنا نحث الحكومة الأمريكية على إعطائنا توضيحا".

وكان المتحدث باسم الجيش الإندونيسي قد صرح (الأحد) بأن قائد القوات المسلحة الإندونيسية الجنرال غاتوت نورمانتيو كان على وشك التوجه إلى الولايات المتحدة بصحبة زوجته مساء السبت بالتوقيت المحلي، لكن شركة الطيران أبلغته بأن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لن تسمح له بدخول الولايات المتحدة مع مرافقيه.

وكان نورمانتيو متوجها إلى واشنطن لحضور مؤتمر بشأن مواجهة المنظمات المتشددة، بدعوة من الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس أركان الجيوش الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإندونيسي إن قائد الجيش قرر عدم حضور المؤتمر قبل أن يحصل على توضيح رسمي من الحكومة الأمريكية، موضحا أن نورمانتيو وزوجته والمسؤولين المرافقين له لديهم بالفعل تأشيرات دخول للولايات المتحدة، وكانت آخر زيارة لهم في فبراير/شباط 2016.