أسرة سلمان العودة تقول إنها ممنوعة من السفر

قالت أسرة الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة إنها علمت بمنعها من السفر، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقال العودة ضمن حملة اعتقالات لدعاة ومفكرين وعلماء بالمملكة.

وقال عبد الله العودة، نجل الشيخ سلمان، في تغريدة على حسابه على تويتر، معلقا على أنباء منع أشقائه من السفر: "بكل أسف، خبر المنع من السفر صحيح لأخواتي وإخواني، وكان أيضا غير مسبّب ولا موضّح.. فرج الله عن الجميع".

وأضاف العودة الابن، وهو باحث بجامعة ييل الأمريكية: "إخواني الصغار هؤلاء.. فقدوا أمهم في حادث قبل أشهر.. ثم اعتُقِل والدهم.. وهم الآن ممنوعون من السفر! والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه".

لكن عبد الله العودة لم يقدم المزيد من التفاصيل كما لك يوضح كيف علمت الأسرة بمنعها من السفر، بينما دشن مغردون سعوديون هاشتاج #السعودية_تمنع_أسرة_العودة_من_السفر .

واعتقلت السلطات السعودية أكثر من 30 من العلماء والدعاة والمفكرين والأكاديميين الشهر الماضي، ضمن إجراءات وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها "حملة منسقة على المعارضة".

كما قالت منظمة العفو الدولية إن السعودية ألقت القبض على ناشطين حقوقيين، وقالت إن السلطات السعودية تسعى لسحق الحركة الحقوقية في البلاد.