مليون يورو مكافأة لمن يكشف عن قتلة صحفية "وثائق بنما"

قالت حكومة مالطا السبت إنها عرضت مكافأة بقيمة مليون يورو (1.2 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى الكشف عن المسؤولين عن قتل الصحفية البارزة دافني كاروانا جاليتسيا وإدانتهم.

وقالت الحكومة في بيان "هذه القضية ذات أهمية استثنائية وهو الأمر الذي يحتاج لاتخاذ إجراءات استثنائية".

وذاع صيت جاليتسيا بعد كشفها عن تقرير سُمّي "وثائق بنما"، أماط اللثام عن قضايا فساد وتهرب ضريبي تورَّط بها رؤساء دول وحكومات.

وكان رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات قال أمام البرلمان يوم الأربعاء إن حكومته ستمنح مكافأة مالية "كبرى" لأي شخص يدلي بمعلومات عن الجريمة دون أن يحدد قيمتها.

وقتلت الصحفية، التي دأبت على انتقاد موسكات في مدونتها التي تحظى بمتابعة كبيرة، يوم الاثنين في انفجار دمر سيارتها أثناء قيادتها لها بعد خروجها من منزلها في مالطا.

وأبرزت الصحفية في مدونتها وقائع فساد لمسؤولين كبار واستهدفت سياسيين من مختلف الأحزاب ومنهم موسكات.

وكشفت جاليتسيا العام الماضي، عن مسؤولين في حزب العمال (الحاكم)، وردتْ أسماؤهم في وثائق بنما، وامتلاكهم حسابات في شركات "أوفشور".

يشار إلى أن الصحفية المقتولة أبلغت قبل أسبوعين النيابة العامة في مالطا، أنها تتلقى تهديدات بالقتل.

كان الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين تمكَّن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية في بنما، ووزعها عام 2016، على وسائل إعلام في 80 دولة.

وتتحدث الوثائق عن تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية، بينها 12 رئيس دولة و143 سياسياً، في أعمال غير قانونية، مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات "أوفشور" في بنما.