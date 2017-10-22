شاهد: 5 رؤساء أمريكيين سابقين في حفل لدعم ضحايا الأعاصير

أعلن الرؤساء الأمريكيون السابقون جيمي كارتر وجورج بوش وبيل كلينتون وجورج بوش الابن وبارك أوباما، السبت، أنهم نجحوا في جمع 31 مليون دولار منذ الشهر الماضي لجهود الإغاثة من الأعاصير.

جاء هذا الاعلان في الوقت الذى يحضر فيه الرؤساء الخمسة السابقون حفلًا موسيقيًا لجمع أموال إضافية لجهود إغاثة الولايات الأمريكية والأقاليم التي ضربتها العواصف والأعاصير في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين.

وكون الرؤساء السابقون منظمة "أمريكا واحدة" أو "وان أمريكا" للمساعدة في الإغاثة بعد الأعاصير بعدما خلفت العواصف الدمار الجسيم والموت في تكساس وفلوريدا وبويرتوريكو وأجزاء أخرى من الساحل الأمريكي ومنطقة الكاريبي.

وأقيم الحفل الخيري الذي يحمل عنوان "من أعماق القلب: حفلة نداء أمريكية واحدة"، في كوليغ ستايشن بولاية تكساس، ويشارك فيه فرقة ألاباما، وليدي غاغا، والأخوة غاتلين، وجاتلين برازرز، ولي جرينوود، ولايل لوفيت، وروبرت إيرل كين، وستيفاني كوايل، وسام مور، ويولاندا آدامز وكاسادي البابا.

وتم بث الحفل الذي حضره نحو 11 ألف شخص، مباشرة على الإنترنت كما أذاعته محطات تلفزيونية وإذاعية في الولايات المتحدة وبعض دول العالم.

وأثنى أوباما على الشعب الأمريكي لتقديم يد العون بعد الكوارث الطبيعية المروعة، وقال إن الاستجابة للعواصف أوضحت روح أمريكا في أحسن حالاتها حيث يضاعف الناس العاديون جهودهم وينفذون أشياء استثنائية.

وقال جيم ماكجراث المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب والمتحدث باسم أمريكا واحدة ومكتبة بوش، إن قرابة 11 ألف شخص حضروا الحفل والذي بُث مباشرة عبر قناة وان أمريكا أبيل وعلى موقع وان أمريكا أبيل دوت أورغ كما تم على شكل تغريدات على حساب المؤسسة على تويتر.

وقال كلينتون "لقد كانت عواصف مؤلمة الواحدة تلو الأخرى" مشيرًا إلى أن هناك عملا مهما لا يزال يجب القيام به.

من جهته وفي عرض نادر للوحدة، أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرؤساء الخمسة الذين سبقوه في سدة الحكم حيث وجه لهم الشكر في مقطع مصور بثته صحيفة واشنطن إكزامينر، تحدث فيه عن عملهم في المساعدة لجمع أموال لضحايا الأعاصير الأخيرة.