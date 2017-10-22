تيلرسون يصل الدوحة بعد لقاء مع العاهل السعودي

وصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى الدوحة بعد جولة قادته إلى الرياض حيث دعا أطراف الأزمة الخليجية إلى اعتماد الحوار مسارا لحلها

وأكد أن بلاده تبقي على علاقات قوية مع جميع دول الخليج.

وشدد تيلرسون أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض على أن لا تغيير على طبيعة العلاقات الأميركية الخليجية القوية والمهمة.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن أمله في أن تعيد الدول الخليجية مجلس التعاون الخليجي إلى ما كان عليه من قبل الأزمة، لأنه "منظمة قوية تسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة".

وقال إنه بحث مع القادة السعوديين سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع إيران، كما ناقش الصراع في اليمن والأوضاع في سوريا، مؤكدا أن بلاده ستعمل "على جلب المزيد من الأمن والاستقرار للمنطقة".

وفي سياق آخر، أشار تيلرسون إلى أن المجلس التنسيقي السعودي العراقي يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وسيعمل على نقل العراق إلى المستقبل.

وأجرى تيلرسون مباحثات اليوم الأحد مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وقالت وسائل إعلام سعودية إن المباحثات بين الجانبين تناولت العلاقات الثنائية بين بلديهما وآخر التطورات في المنطقة.

من جانبه، أكد الجبير على أهمية مجلس التعاون الخليجي لكل مواطن بالخليج، مشيرا أثناء إجابته عن سؤال بشأن القمة الخليجية المقبلة إلى أن المشاورات قائمة بين السعودية والإمارات والبحرين فيما يتعلق بالخطوات القادمة.