البث الحي
سياسة

تيلرسون يصل الدوحة بعد لقاء مع العاهل السعودي

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
22/10/2017

وصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى الدوحة بعد جولة قادته إلى الرياض حيث دعا أطراف الأزمة الخليجية إلى اعتماد الحوار مسارا لحلها

وأكد أن بلاده تبقي على علاقات قوية مع جميع دول الخليج.

وشدد تيلرسون أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض على أن لا تغيير على طبيعة العلاقات الأميركية الخليجية القوية والمهمة.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن أمله في أن تعيد الدول الخليجية مجلس التعاون الخليجي إلى ما كان عليه من قبل الأزمة، لأنه "منظمة قوية تسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة".

وقال إنه بحث مع القادة السعوديين سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع إيران، كما ناقش الصراع في اليمن والأوضاع في سوريا، مؤكدا أن بلاده ستعمل "على جلب المزيد من الأمن والاستقرار للمنطقة".

وفي سياق آخر، أشار تيلرسون إلى أن المجلس التنسيقي السعودي العراقي يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وسيعمل على نقل العراق إلى المستقبل.

وأجرى تيلرسون مباحثات اليوم الأحد مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وقالت وسائل إعلام سعودية إن المباحثات بين الجانبين تناولت العلاقات الثنائية بين بلديهما وآخر التطورات في المنطقة.

من جانبه، أكد الجبير على أهمية مجلس التعاون الخليجي لكل مواطن بالخليج، مشيرا أثناء إجابته عن سؤال بشأن القمة الخليجية المقبلة إلى أن المشاورات قائمة بين السعودية والإمارات والبحرين فيما يتعلق بالخطوات القادمة.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)