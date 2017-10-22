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سياسة

"الصحة العالمية" تلغي تعيين موغابي سفيرا للنوايا الحسنة

روبرت موغابي
روبرت موغابي
22/10/2017

ردت منظمة الصحة العالمية بسرعة على غضب دولي بشأن تعيينها لرئيس زيمبابوي، روبرت موغابي كسفير للنوايا الحسنة، حيث ألغت المنصب بعد أقل من أسبوع من الإعلان عنه.     

وكان  تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أول مدير عام إفريقي للمنظمة ومقرها جنيف قد أعلن عن تعيين موغابي 93 عاما في 18 تشرين أول/أكتوبر.

وواجه مدير عام المنظمة انتقادات في أعقاب القرار من المجتمع الدولي  وشخصيات عامة في زيمبابوي، حيث يتولى موغابي السلطة منذ 37 عاما ،ويواجه نظام الصحة العامة مشكلات.

وأضاف مدير عام المنظمة أمس السبت في بيان "لقد قررت إلغاء التعيين" قائلا إنه "فكر" في قراره.

وتابع مدير عام المنظمة "لقد استمعت بعناية لجميع الذين أعربوا عن  مخاوفهم وسمعت القضايا المختلفة التي أثاروها".

وأضاف "لقد تشاورت أيضا مع حكومة زيمبابوي وتوصلنا إلى أن هذا القرار يمثل المصالح الأفضل لمنظمة الصحة العالمية".  

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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