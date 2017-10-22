الشرطة البريطانية تنهي عملية احتجاز رهائن في وركشير

أعلنت شرطة مقاطعة وركشير البريطانية، الأحد، السيطرة على حادث احتجاز رهائن وقع داخل إحدى صالات البولينغ في مدينة نونيتون بالمقاطعة الواقعة وسط البلاد.

وقالت الشرطة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنه تم "اعتقال منفذ عملية الاحتجاز، وتحرير الرهائن"، دون وقوع أية إصابات.

ولم تكشف الشرطة في بيانها هوية منفذ عملية الاحتجاز ودوافعه او أيه تفاصيل أخرى، لكنها نفت في وقت سابق طابع الإرهاب عن الحادث.

من جانبه، قال مهدي أفشار، المسؤول عن صالة البولينغ، التي شهدت الحادث، إنّ "الشرطة ألقت القبض على منفذ عملية الاحتجاز الذي كان مسلحا (لم يذكر طبيعة السلاح) بعد نحو 3 ساعات من بداية الواقعة"، حسب "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي).

وأضاف أنّ "الرهائن هما اثنان من العاملين في صالة البولينغ، وأحدهما يتولى منصب إداري".

وتقع صالة البولينغ في حديقة "بيرمودا" التي تضم أيضا، قاعة سينما، ومنطقة ألعاب للأطفال، فضلا عن مركز رياضي.