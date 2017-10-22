البث الحي
سياسة|بريطانيا

الشرطة البريطانية تنهي عملية احتجاز رهائن في وركشير

22/10/2017

أعلنت شرطة مقاطعة وركشير البريطانية، الأحد، السيطرة على حادث احتجاز رهائن وقع داخل إحدى صالات البولينغ في مدينة نونيتون بالمقاطعة الواقعة وسط البلاد.

وقالت الشرطة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنه تم "اعتقال منفذ عملية الاحتجاز، وتحرير الرهائن"، دون وقوع أية إصابات.

ولم تكشف الشرطة في بيانها هوية منفذ عملية الاحتجاز ودوافعه او أيه تفاصيل أخرى، لكنها نفت في وقت سابق طابع الإرهاب عن الحادث.

من جانبه، قال مهدي أفشار، المسؤول عن صالة البولينغ، التي شهدت الحادث، إنّ "الشرطة ألقت القبض على منفذ عملية الاحتجاز الذي كان مسلحا (لم يذكر طبيعة السلاح) بعد نحو 3 ساعات من بداية الواقعة"، حسب "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي).

وأضاف أنّ "الرهائن هما اثنان من العاملين في صالة البولينغ، وأحدهما يتولى منصب إداري".

وتقع صالة البولينغ في حديقة "بيرمودا" التي تضم أيضا، قاعة سينما، ومنطقة ألعاب للأطفال، فضلا عن مركز رياضي. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)