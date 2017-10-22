السيسي: سنواجه الإرهاب ونؤمن الحدود من محاولات الاختراق

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي (الأحد) إن بلاده ستواصل مواجهة الإرهاب حتى القضاء عليه.

ووجه السيسي بـ "تكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود من محاولات الاختراق".

جاء ذلك في أول تعليق من السيسي، منذ وقوع حادث الواحات أمس الأول الجمعة، نقله بيان رئاسي عقب اجتماع، ضم وزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ورئيس المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.

وقال البيان الرئاسي، إن "الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى تقارير مفصلة بشأن الاشتباكات التي جرت يوم الجمعة الماضي بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية، وأسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة ومقتل عدد من الإرهابيين".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية (السبت) مقتل 16 شرطيًا، بينهم 11 ضابطًا، فضلا عن مقتل وإصابة 15 "إرهابيًا"، وذلك في "الاشتباكات" التي جرت بمنطقة الواحات (غرب القاهرة)، مساء أمس الجمعة.

وقال البيان إن "عناصر إرهابية استخدمت أسلحة ثقيلة ضد قوات شرطية كانت بصدد ضبطهم في إحدى المناطق بالعمق الصحراوي، بالكيلو 135 بالواحات (غربي البلاد)".