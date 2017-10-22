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سياسة|مصر

الحكم بإعدام 11 من رافضي الانقلاب في مصر

القاضي محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة
القاضي محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة
22/10/2017

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بإعدام 11 من رافضي الانقلاب بالإعدام شنقًا، في القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية".

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، المُنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد ، كما  قضت بمعاقبة حدث غيابيًا بالسجن 10 سنوات.

وكانت المحكمة قد أحالت في التاسع من سبتمبر/أيلول أوراق المتهمين الأحد عشر إلى المفتي تمهيدا للنطق بالحكم بإعدامهم في جلسة اليوم. ورأي المفتي استشاري لكن إحالة الأوراق إليه إجراء قانوني ملزم قبل النطق بأحكام الإعدام.

وقد اتهمت النيابة العامة المجموعة بتأسيس جماعة الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين الشخصية والعامة.

ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تنظر القضية بنفسها. وأحكام محكمة النقض نهائية.

وتمتلىء السجون في مصر بعشرات الآلاف من المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري في يوليو/تموز2013.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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