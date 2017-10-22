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سياسة|مصر

إيقاف المذيع المصري أحمد موسى عن العمل مؤقتا

المذيع المصري أحمد موسى
المذيع المصري أحمد موسى
22/10/2017

قررت نقابة الإعلاميين بمصر، اليوم الأحد، وقف أحد الإعلاميين المقربين من النظام، عن العمل مؤقتًا، بعد بثه تسجيلًا صوتيًا أمس متعلقًا بتفاصيل هجوم إرهابي تعرضت له عناصر شرطية الجمعة.

وقال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إنه "تقرر في اجتماع طارئ (لم يحدد موعد انعقاده) لمجلس النقابة بعد المتابعة لبرنامج (على مسئوليتي) الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد الفضائية (الخاصة)، إيقاف مقدم البرنامج لحين انتهاء التحقيق معه".

وأرجع الكنيسي ذلك إلى حلقة موسي المذاعة  يوم السبت 21 أكتوبر، وما قُدم فيها من محتوى إعلامي يتنافى مع قانون نقابة الإعلاميين.

ومساء أمس السبت، أذاع موسى تسجيلاً صوتيًا، نسبه لأحد الضباط المصابين بالهجوم، يروي فيه الأخير تفاصيل الحادث فيما نقلت مواقع صحفية التسريب الصوتي على نطاق واسع.

وأعلنت الداخلية أمس السبت، مقتل 16 شرطيًا، بينهم 11 ضابطًا، بخلاف إصابة 13 شرطيًا آخرين بينهم 4 ضباط، بالإضافة إلى فقدان أحد الضباط، فضلًا عن مقتل وإصابة 15 إرهابيًا، في الاشتباكات التي جرت بمنطقة الواحات مساء أمس الأول الجمعة.

وفي السياق ذاته، أوضح نقيب الإعلاميين في البيان ذاته، أن قانون نقابة الإعلاميين "يحظر وبالأخص في مادته 69 أي تناول إعلامي يؤدي إلى الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي المصري، وأيضًا ميثاق الشرف الإعلامي".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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