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سياسة

أعيان أبين يطالبون بالقصاص من قوات موالية للإمارات قتلت أبناءهم

قبيلة آل شداد أثناء اجتماعهم أمس- الصورة نقلا عن شبكة أبين الإخبارية
قبيلة آل شداد أثناء اجتماعهم أمس- الصورة نقلا عن شبكة أبين الإخبارية
22/10/2017

طالب أعيان ووجهاء قبائل محافظة أبين جنوب اليمن -خلال لقاء لهم- الحكومة بمحاكمة المتورطين في مقتل ثلاثة من أبناء المحافظة برصاص قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات في مديرية مودية.

وطالب بيان لقبيلة "آل شداد" التي ينتمي إليها القتلى بالقصاص الشرعي ممن قتل أبناءها ونهب أموالهم.

ورفع المشاركون باللقاء لافتات ناشدوا فيها الرئيس عبد ربه منصور هادي والمسؤولين المحليين بأبين القبض على الجناة وتسليمَهم للقضاء، ووقفَ الانتهاكات التي يمارسها أفراد من الحزام الأمني في أبين.

ويعاني سكان مديرية "ذوباب" بالساحل الغربي أيضا من السياسات الإماراتية، ولم تكد مدينة ذوباب تعيد فرحتها بطرد مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح حتى واجهت مشاكل أخرى. فمنذ تحرير المدينة أواخر العام الماضي، تفرض الإمارات طوقا أمنيا مشددا عليها، ولا تسمح للأهالي -البالغ عددهم نحو عشرة آلاف- بالعودة لمنازلهم التي غادروها مضطرين منذ ثلاث سنوات.

المصدر : الجزيرة
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