أردوغان: أمريكا ليست مهد الديمقراطية وليست دولة متحضرة

لم يبد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (السبت) أي إشارة على التراجع عن موقفه في خلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة.

بل وجه انتقادات حادة وتوبيخا لواشنطن على ما وصفه بأنه اتهام "غير ديمقراطي" موجه لحراسه الشخصيين.

وقد تقضي أحدث تصريحاته على آمال التوصل لحل سريع لأزمة دبلوماسية قائمة بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي.

وقلصت أنقرة وواشنطن إصدار التأشيرات لمواطني البلدين مع تدهور العلاقات بينهما.

وقال أردوغان، في كلمة في اسطنبول "يقولون إن الولايات المتحدة هي مهد الديمقراطية. لا يمكن أن يكون ذلك صحيحا. لا يمكن أن تكون تلك هي الديمقراطية".

وأضاف "إذا كانت مذكرات الاعتقال تصدر بحق حراسي الشخصيين غيابيا… في الولايات المتحدة التي ذهبت إليها بناء على دعوة. فاعذروني لن أقول إن هذه دولة متحضرة".

ووجهت هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة اتهامات لخمسة عشر مسؤولا أمنيا تركيا بسبب مشاجرة بين محتجين وأفراد أمن مكلفين بحراسة أردوغان خلال زيارة الرئيس التركي لواشنطن في مايو/أيار.

وقال أردوغان إن قرار الاتهام ليس ملزما لأنقرة.

وتفاقم الخلاف بين البلدين بعدما اعتقلت السلطات التركية اثنين من موظفي القنصلية الأمريكية وكلاهما تركيان واتهمتهما بأنهما على صلة بمحاولة انقلاب وقعت العام الماضي.

وقالت السفارة الأمريكية إن الاتهامات لا أساس لها.

وأثار تردد الولايات المتحدة في تسليم رجل الدين التركي فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا منذ 1999 غضب تركيا التي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن محاكم البلاد تحتاج إلى أدلة كافية لإصدار أمر بتسليمه.

كما أثارت واشنطن غضب تركيا بدعمها لوحدات حماية الشعب الكردية السورية في حرب ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" إذ تعتبر تركيا الوحدات امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور على أراضيها.

وأصدرت السفارة الأمريكية (السبت) بيانا يعيد التأكيد على موقفها من حزب العمال الكردستاني وزعيمه المسجون عبد الله أوجلان في رد على ما يبدو على انتقادات من أردوغان.

وقالت السفارة عبر تويتر "الحكومة الأمريكية تعمل مع تركيا في الحرب صد الإرهاب والحفاظ على الاستقرار في المنطقة… حزب العمال الكردستاني مدرج على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. أوجلان مسجون في تركيا لأعمال لها صلة بحزب العمال الكردستاني. إنه ليس شخصا يستحق الاحترام".

وانتقد أردوغان الولايات المتحدة (الجمعة) بسبب رفع القوات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة لافتة ضخمة تحمل صورة أوجلان في مدينة الرقة السورية.

ورفعت اللافتة خلال حفل أقيم بمناسبة انتزاع السيطرة على الرقة من تنظيم الدولة الإسلامية في هجوم قادته وحدات حماية الشعب.

وقال أردوغان "كيف يمكن أن تفسر الولايات المتحدة صورة أوغلان في الرقة؟ هل هذه الطريقة التي يتعاونون بها معنا في الكفاح ضد الإرهاب؟ إنكم لا تقفون في صفنا ضد الإرهاب".

وأوجلان مسجون في تركيا منذ عام 1999 بعد إدانته بالخيانة.

وقُتل أكثر من 40 ألف شخص معظمهم من الأكراد في القتال الذي اندلع منذ أن حمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة في 1984.

وتعتبر الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوربي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.