مقتل 20 شخصا في حادثي سير بمصر

أدى حادث سير مروع جنوبي مصر، اليوم السبت إلى مقتل 16 شخصًا وإصابة 9 آخرين، فيما قتل 4 آخرون وأصيب 6 فى حادث سقوط سيارتين من أعلى كوبرى المحور فى كرداسة بالجيزة

وقال اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط في تصريحات صحفية، إنه تلقى إخطارا يفيد بوقوع تصادم 3 سيارات على طريق أسيوط البحر الأحمر، أحدها محملة بركاب.

وتلقى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم 3 سيارات بطريق "أسيوط – البحر الأحمر" دائرة المركز ووقوع وفيات مصابين.

وبانتقال الإسعاف تبين تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلة" محملة بالغاز وسيارتين ملاكي وربع نقل محملة بركاب.

وأشارت المعاينة المبدئية إلى أن سبب الحادث يعود إلى انحراف التريلة عن مسارها الطبيعي، ما أدى لاصطدامها بالسيارة الربع نقل والملاكي ووقع الحادث.

و أسفر عن الحادث مصرع "رمضان عزت، 21 سنة، وسناء إبراهيم رزق، 37 سنة، وإبراهيم رزق وسائق السيارة الربع نقل بالإضافة إلى 12جثة أخرى بينهم 4 أطفال جميعهم مجهولي الهوية من مستقلي السيارة الربع نقل.

كما نجم عن الحادث إصابة 9 آخرين، وتم تحويلهم لمستشفى أسيوط الجامعي، كما أصيب عشري عبد الحميد و7 آخرين مجهولي الهوية بينهم طفل في غيبوبة تامة.

وتم نقل الجثث والتحفظ عليها بمشرحة مستشفيات الإيمان العام وأبنوب المركزي ونقل المصابين لمستشفى الإيمان العام وأسيوط الجامعي.

وجاري تحرير المحضر اللازم ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور واستكمال الإجراءات.

ولم يصدر بيان عن وزارة الصحة أو محافظة أسيوط عن تفاصيل الحادث حتى الساعة ( 6:35 ت.غ )

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر (رسمي) ارتفاع إجمالي عدد حوادث السيارات على الطرق خلال عام 2016 إلى 14 ألف و710 حادثة، مقابل 14 ألف 548 حادثة عام 2015، بنسبة ارتفاع 1.1٪، نتج عن هذه الحوادث، 5 آلاف و343 حالة وفاة ، و18 ألف و646 إصابات و21 ألف و89 مركبة تالفة.

ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015، الخاص بالسلامة على الطرق، جاءت مصر في المرتبة الـ 16 عربياً، و109 عالمياً من 180 دولة، من حيث معدلات وفيات الحوادث البالغة 12.8 متوفى/100 ألف نسمة.

والسرعة الزائدة تعد من أهم أسباب وقوع حوادث الطرقات على مستوى العالم، وفق المنظمة العالمية.