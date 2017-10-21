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سياسة|ماليزيا

مقتل ثلاثة والبحث عن آخرين بعد انهيار أرضي في ماليزيا

21/10/2017

قالت السلطات الماليزية السبت إن ثلاثة عمال أجانب لاقوا حتفهم وفُقد 11 آخرون بعد انهيار أرضي في موقع بناء في جورج تاون عاصمة ولاية بينانغ بشمال غرب البلاد.

وقال المسؤولون إنه تم انتشال جثث الثلاثة، وهم إندونيسيان وعامل من ميانمار في حين نجا آخران من الموت ولم تلحق بهما سوى إصابات طفيفة.

وقال سعدون مختار مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ في بينانغ "المشكلة التي نواجهها حاليا هي أننا نحتاج إلى إزالة كومة بارتفاع 35 مترا. نشرنا وحدة من فرقة كيه9 مع ثلاثة كلاب للبحث عن الضحايا".

وأضاف أن معظم المحاصرين تحت الأنقاض هم على الأرجح عمال أجانب من إندونيسيا وبنغلاديش بينهم أشخاص من الروهينغيا.

وقع الانهيار الأرضي في موقع لبناء برجين بارتفاع 49 طابقا. ولم يعرف بعد سبب الانهيار.

المصدر : رويترز
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