مصادر أمنية مصرية: مقتل 35 شرطيا في اشتباكات الواحات البحرية

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن 35 شرطيا على الأقل قتلوا جراء اشتباكات مع مسلحين في منطقة الواحات البحرية على بعد 370 كلم جنوب غرب القاهرة الجمعة.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر أمني إن 30 شرطيا مصريا على الأقل قتلوا خلال الاشتباكات، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من الضباط والمجندين.

وقال مصدر أمني آخر في وقت سابق إن تعزيزات أمنية سقطت في كمين بالمنطقة وهو ما تسبب في زيادة الخسائر البشرية في صفوف الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، إن "بعض العناصر الإرهابية اتخذت في المنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات في عمق الصحراء مكاناً لاختبائها، ومع مداهمة مأمورية (قوة) أمنية لتلك العناصر قامت الأخيرة بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها".

وتابعت "قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة، ومصرع عدد من هذه العناصر الإرهابية، وتمشيط المناطق المتاخمة لمحل الواقعة".

وبعد الاشتباكات، أغلقت أجهزة الأمن المصرية المداخل المؤدية إلى منطقة الواحات، وانتشرت قوات الأمن والحواجز الثابتة والمتحركة لضبط العناصر الإجرامية، وفق المصادر الأمنية.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن لهجمات مسلحة بشكل شبه مستمر في مصر، ما أسقط مئات القتلى بين أفراد الجيش والشرطة.