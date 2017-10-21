البث الحي
سياسة|تركيا

شاهد: تركيا تفتش مسافرين نمساويين بالكلاب ردا على إجراء مماثل

21/10/2017

فتشت قوات الأمن التركية، مساء أمس الجمعة، بواسطة كلاب بوليسية، مسافرين نمساويين، في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، ردًّا على إجراء نمساوي مماثل بحق مواطنين أتراك.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن رجال الشرطة فتشوا مواطنين نمساويين في صالة الانتظار بالمطار، قبيل صعودهم إلى طائرة متوجهة إلى العاصمة النمساوية فيينا.

وأوضح أن المسافرين من الجنسيات الأخرى على متن الرحلة نفسها، لم يتعرضوا للتفتيش.

ووفق المصدر نفسه، فإن الإجراء يأتي ردا على إجراء مماثل للسلطات النمساوية، مساء الخميس، في مطار فيينا الدولي.

وقد انتقدت الخارجية التركية، في بيان الخميس، تفتيش السلطات النمساوية ركاب الخطوط الجوية التركية بكلاب بوليسية، في مطار فيينا الدولي.

وأكد البيان أن مسؤولين في السفارة التركية لدى النمسا أجروا لقاءات في المطار، للتحري عن سبب ممارسة موظفي الجمارك.

وأضاف: علمنا أن مثل هذه الإجراءات التفتيشية تقع نادرًا بعد بلاغ، ويخضع لها ركاب جميع الخطوط الجوية.

وأردف قامت سفارتنا في فيينا، عبر وزارة الخارجية النمساوية، بالتدخل اللازم، والإشارة إلى الرقابة غير السليمة، وطلبنا من السلطات النمساوية المعنية، توجيه إخطار إلى موظفي الجمارك بذلك الخصوص.

من جانبها، تعهدت السلطات النمساوية بإيلاء أهمية أكبر لتلك الضوابط، بحسب البيان.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)