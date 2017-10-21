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سياسة|مصر

رويترز: ارتفاع عدد قتلى الشرطة المصرية في الواحات إلى 52 قتيلا

عناصر من الشرطة المصرية
عناصر من الشرطة المصرية
21/10/2017

قالت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز السبت إن عدد ضحايا الشرطة المصرية في هجوم شنه مسلحون بصحراء الواحات في محافظة الجيزة ارتفع إلى 52 قتيلا وستة مصابين.

ووقع الهجوم الجمعة على بعد 135 كيلومترا من القاهرة.

وقالت المصادر إن قوات الأمن سقطت في كمين نصبه المسلحون حال توجهها إلى المنطقة لإلقاء القبض على متشددين.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، إن "بعض العناصر الإرهابية اتخذت في المنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات في عمق الصحراء مكاناً لاختبائها، ومع مداهمة مأمورية (قوة) أمنية لتلك العناصر قامت الأخيرة بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها".

وتابعت "قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة، ومصرع عدد من هذه العناصر الإرهابية، وتمشيط المناطق المتاخمة لمحل الواقعة".

وبعد الاشتباكات، أغلقت أجهزة الأمن المصرية المداخل المؤدية إلى منطقة الواحات، وانتشرت قوات الأمن والحواجز الثابتة والمتحركة لضبط العناصر الإجرامية، وفق المصادر الأمنية.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن لهجمات مسلحة بشكل شبه مستمر في مصر، ما أسقط مئات القتلى بين أفراد الجيش والشرطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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