إدانات واسعة لاختيار منظمة الصحة لموغابي سفيرا للنوايا الحسنة

طالبت شخصيات وجهات عالمية بارزة منظمة الصحة العالمية اليوم السبت بالرجوع عن قرارها اختيار رئيس زيمبابوي روبرت موغابي سفيرا للنوايا الحسنة ووصفت هذه الخطوة بأنها غير مبررة وخاطئة.

وقالت الحكومة البريطانية إن اختيار موغابي "مفاجئ ومخيب للآمال" وقد يلقي بظلاله على عمل المنظمة على الساحة العالمية.

وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة أعلن يوم الأربعاء عن اختيار موغابي (93 عاما) سفيرا للنوايا الحسنة، وذلك خلال اجتماع عالي المستوى للأمراض غير المعدية انعقد في أوروغواي يوم الأربعاء وحضره موغابي.

ويتهم الغرب موغابي بتدمير اقتصاد زيمبابوي وبانتهاك حقوق الإنسان خلال قيادته البلاد على مدى 37 عاما كرئيس أو رئيس للوزراء.

وأشاد تيدروس في كلمته بزيمبابوي "كبلد يضع التغطية الصحية العالمية والنهوض بقطاع الصحة في قلب سياساته لتوفير الرعاية الصحية للجميع".

كان تيدروس وزيرا للصحة وللخارجية في إثيوبيا وانتخب في مايو/أيار الماضي كأول مدير عام أفريقي لمنظمة الصحة العالمية.

وقال في كلمته "اليوم يشرفني أيضا أن أعلن موافقة الرئيس موغابي على العمل سفيرا للنوايا الحسنة فيما يتعلق بالأمراض غير المعدية بأفريقيا لإقناع نظرائه في منطقته بمنح الأولوية للتعامل مع الأمراض غير المعدية".

لكن تحالف (إن.سي.دي ألايانس) الذي يمثل 28 جماعة صحية دولية تسعى لمكافحة الأمراض المزمنة قال إنه "يشعر بالصدمة والقلق البالغ" نظرا لما وصفه بسجل موغابي "الطويل في انتهاكات حقوق الإنسان".

وقوبل القرار بانتقاد أيضا من جانب جيريمي فارار وهو شخصية بارزة في مجال الصحة ومدير جمعية (ويلكوم تراست) الخيرية، وقال إنه "مخيب للآمال بشدة وخاطئ" ودعا تيدروس للتحلي بالشجاعة والرجوع عنه.

وأضاف "روبرت موغابي لا يصلح من جميع النواحي لتمثيل القيم التي ينبغي أن تبرزها منظمة الصحة العالمية والتي مثلها الدكتور تيدروس منذ أصبح مديرها العام ونفذها على مدى أعوام طويلة".

وتابع "الزعماء الشجعان مستعدون للاستماع وإعادة التفكير والرجوع عن القرارات السيئة. وهذه الحالة نموذج".

كما شجب إيان ليفين نائب مدير عام البرامج في منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قرار منظمة الصحة وقال على تويتر "بالنظر إلى سجل موغابي المروع فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فإن وصفه بسفير للنوايا الحسنة أمر يسبب حرجا لمنظمة الصحة العالمية وللدكتور تيدروس".

وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة عبر البريد الإلكتروني إن مدير المنظمة يسعى لكسب دعم موسع لأعمال منظمته.

وأضاف "تحدث تيدروس مرارا عن عزمه إنشاء حركة عالمية للنهوض بزعامة سياسية عالية المستوى في مجال الصحة".

وأصدر هيليل نوير المدير التنفيذي لمنظمة (يو.إن ووتش)، وهي منظمة غير حكومية معنية بمراقبة أداء الأمم المتحدة ومقرها جنيف، بيانا في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة ينتقد اختيار منظمة الصحة العالمية لموجابي.

وقال "حكومة روبرت موغابي تعاملت بوحشية مع نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان وقمعت معارضين مطالبين بالديمقراطية وحولت سلة غذاء أفريقيا، ونظامها الصحي، إلى حالة ميئوس منها.

"فكرة اختيار الأمم المتحدة لهذه الدولة الآن كداعم كبير للصحة فكرة مثيرة للغثيان بصراحة".

وأشار إلى أن موغابي نفسه سافر إلى سنغافورة للعلاج ثلاث مرات هذا العام مفضلا ذلك على العلاج في وطنه.