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سياسة|فرنسا

53% من الفرنسيات يتعرضن للتحرش مرةً على الأقلّ بحياتهن

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20/10/2017

أظهر استطلاع للرأي أن 53% من النساء في فرنسا يتعرضن للتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

ووفق استطلاع أجرته شركة "أوداكسا" للأبحاث، ونشرت نتائجه اليوم الجمعة، فإن 91% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أن المجتمع الفرنسي يعاني من مشكلة التحرش الجنسي.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع نفسه أنّ 53% من الفرنسيات يتعرضن للتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

وأضاف أن هذه النسبة ترتفع إلى 63%، لدى الفرنسيات دون الـ 35 عاما.

ولفت أن الشرطة الفرنسية تتلقى يوميا 146 شكوى عنف جنسي، منها 46% حالات اغتصاب.

وبحسب الاستطلاع، يؤيّد 80% من الفرنسيين خطة حكومة بلادهم لسن قوانين جديدة تهدف للحد من العنف الجنسي.

المصدر : الأناضول
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