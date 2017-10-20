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سياسة|إسرائيل

نتنياهو يحشد الدعم لوقف "انتكاسات" أكراد العراق

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
20/10/2017

قال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على حشد دعم القوى العالمية لمنع تعرض أكراد العراق لمزيد من الانتكاسات مع فقدانهم أراضي أمام الجيش العراقي.

وإسرائيل هي الطرف الرئيسي الوحيد الذي يقرّ بحق الأكراد في إقامة دولة، ويقول محللون إن ذلك يرجع في جانب منه إلى أنها تعتبر المجموعة العرقية، التي يتوزع أبناؤها بين العراق وتركيا وسوريا وإيران، عازلا أمام أعداء مشتركين.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن نتنياهو أثار المسألة في مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأسبوع الماضي وفي اتصال آخر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء.

وأضاف المسؤولون أن الأمر أثير أيضا في اتصالات نتنياهو مع فرنسا وأن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات تطرق إليه في حديثه مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية في واشنطن هذا الأسبوع.

وأشار مسؤول بحكومة نتنياهو، رفض الكشف عن هويته، إلى أن لإسرائيل مصالح أمنية في كردستان نظرا لقرب الإقليم من طهران ودمشق خصمي إسرائيل.

وقال المسؤول دون تفصيل "هذه (المنطقة) موطئ قدم، إنها مكان استراتيجي".

وتابع قائلا إن إسرائيل ترغب في حصول أكراد العراق على الوسائل اللازمة لحماية أنفسهم، مضيفا "سيكون من الأفضل أن يعطيهم أحد السلاح وأي شيء آخر، وهو شيء من الواضح أننا لا نستطيع فعله".

وحافظت إسرائيل على علاقات سرية مع الأكراد في المجالات العسكرية والمخابراتية والتجارية منذ الستينات، مع غياب أي علاقات علنية بينها وبين إقليم كردستان العراق.

وتركزت جهود نتنياهو الأخيرة لحشد الدعم على طموحات الأكراد في العراق الذي زاد التقارب بين حكومته المركزية وإيران خصم إسرائيل.

وقال إسرائيل كاتس، وزير المخابرات الإسرائيلي، لإذاعة تل أبيب الجمعة: "المهم في الوقت الحالي هو منع حدوث هجوم على الأكراد ومنع أي أذى يلحق بهم وبحكمهم الذاتي ومنطقتهم وهو أمر تريده تركيا وإيران والقوى الشيعية في الداخل وقوى أخرى في العراق وكذلك جانب في الحكومة العراقية".

وقال كاتس: "رئيس الوزراء على اتصال مع الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا لكف الأذى عن الأكراد".

ووصف مسؤول إسرائيلي مساعي نتنياهو بأنها "التزام أخلاقي".

وقال، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن الأكراد "موالون للغرب بشدة ويستحقون الدعم".

واستعاد الجيش العراقي هذا الأسبوع السيطرة على منطقة كركوك الغنية بالنفط بعد الاستفتاء على استقلال الأكراد الذي أجري يوم 25 سبتمبر/ أيلول ورفضته بغداد موجهة ضربة لمسعى الأكراد للانفصال عن العراق.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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