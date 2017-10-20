شاهد: باكستان تنشئ سياجا أمنيا على الحدود مع أفغانستان

بدأ الجيش الباكستاني إنشاء سياج على طول الحدود مع باكستان، قائلا إن وجود هذا السياج ونقاط حراسة جديدة على طول الحدود سيساعد في منع الهجمات المسلحة.

ويبلغ طول الحدود بين البلدين 2300 كيلومتر، لكن المنطقة التي جرى تأمينها حتى الآن يبلغ طولها 43 كيلومترا، وذلك على امتداد منطقة وزيرستان شمال البلاد.

وتخطط السلطات الباكستانية لإقامة 750 نقطة محصنة على طول الحدود مع أفغانستان، بين كل نقطة وأخرى ما يتراوح بين 1.5 كيلومتر إلى 3 كيلومترات. وقد أنشأت بالفعل 95 نقطة محصنة، بينما يجري حاليا إنشاء 82 نقطة أخرى.

وقال الميجور جنرال نعمان زكريا، القائد الباكستاني لمنطقة جنوب وزيرستان القبلية، للصحفيين أثناء زيارة للحدود إن التكنولوجيا المتبعة في بناء الأسوار وعمليات المراقبة من شأنها أن تمنع الهجمات على جانبي الحدود.

وشرعت باكستان في بناء السياج في وقت سابق من العام الجاري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد كرر الاتهامات التي طالما رددها المسؤولون الأمريكيون بأن باكستان تغض الطرف عن الجماعات المسلحة التي تشن هجمات في أفغانستان من داخل أراضيها، وهي المزاعم نفتها إسلام أباد بشكل دائم.

ورغم أن أفغانستان وجهت اتهامات مماثلة لباكستان، فإنها اعترضت أيضا على بناء السياج الحدودي وعلى هذه التحصينات المتزايدة، حيث لا تعترف كابول بهذه الحدود كحدود دولية.