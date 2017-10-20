شاهد: استمرار تدفق لاجئي الروهينغيا على بنغلاديش

استمر مئات من مسلمي الروهينغيا في التدفق على بنغلاديش حيث وصلت موجة جديدة، أمس الخميس إلى بازار كوكس، ببنغلاديش في ظل أوضاع صعبة.

وغادر ما يقرب من 600 ألف لاجئ من الروهينغيا شمال ولاية أراكان (راخين) منذ 25 أغسطس/آب، بعدما بدأ جيش ميانمار حملة تطهير عرقي ضدهم، بزعم قيام متمردين بشنّ هجمات على قوات أمنية، بحسب الأمم المتحدة.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" (الجمعة) أن ما يقرب من 340 ألف طفل من الروهينغيا يعيشون وسط ظروف صعبة في معسكرات بنغلاديش، تفتقر إلى ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.

ومعظم اللاجئين في بنغلاديش لا يملكون الجنسية في ميانمار، وفرّ الكثير منهم بعد الحملات الأمنية من دون أوراق، كما أن المواليد الجدد في بنغلاديش بدون هوية وليس لديهم فرصة الاندماج في أى مجتمع.

وذكرت تقارير الأمم المتحدة أن التقديرات تشير إلى أن واحدا من بين كل خمسة أطفال من الروهينغيا تحت سن الخامسة يعاني من سوء التغذية الحاد.

وتسعى منظمة يونيسيف إلى الحصول على 76 مليون دولار ضمن مناشدة أطلقتها الأمم المتحدة لتوفير 434 مليون دولار لإغاثة اللاجئين الروهينغيا لمدة 6 أشهر لكنها لم تحصل إلا على 7% من هذا المبلغ.