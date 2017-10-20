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سياسة|مصر

شاهد: أديب مصري يقترح اسم "عبد الفتاح السيسي" للعاصمة الجديدة

20/10/2017

قال الأديب المصري البارز يوسف القعيد إنه يرغب في إطلاق اسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على العاصمة الإدارية الجديدة، التي يجري إنشاؤها حاليا، لكنه يخشى اتهامه بالنفاق.

وجاءت تصريحات القعيد خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "المحور" الخاصة، في برنامج "90 دقيقة".

وقال القعيد، وهو أيضا نائب بالبرلمان، إنه يجب اختيار اسم للعاصمة الإدارية الجديدة، التي يجري إنشاؤها حاليا، وافتتح الرئيس السيسي المرحلة الأولى منها قبل أيام.

وقال القعيد: "مش عايز أقول مثلا نسميها عبد الفتاح السيسي يقولك بينافق الرئيس، أو نسميها القاهرة الجديدة عندنا حي اسمه القاهرة الجديدة".

وأضاف القعيد: "لازم نفكر لها في اسم ولازم نفكر في مصير القاهرة عندما تخلو من الإدارة".

كما حذر القعيد من أن تتحول المدينة الجديدة إلى عاصمة للأغنياء فقط دون الفقراء، مشيرا إلى أن سعر الشقة السكنية يبلغ مليون و300 ألف جنيه (نحو 74 ألف دولار).

المصدر : الجزيرة مباشر
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