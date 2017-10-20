بريطانيا تدعم تكنولوجيا جديدة لكشف المتفجرات في المطارات

أنشأت بريطانيا صندوقا لدعم تكنولوجيا جديدة لفحص حقائب اليد في المطارات سعيا للكشف عن أي متفجرات مخبأة دون أن يضطر المسافرون إلى تفريغ حقائبهم من الأجهزة الإلكترونية.

وقالت وزارة النقل البريطانيا، الجمعة، إنها ستخصص ثلاثة ملايين جنيه سترليني (3.9 مليون دولار) لدعم الابتكارات في سبيل رصد المتفجرات المخبأة إلى جانب سبل جديدة للكشف عن أي تلاعب بالأجهزة الإلكترونية.

وقال وزير الأمن بن والاس في بيان: "نحتاج إلى احتضان وتشجيع المواهب التي ستسمح لنا بأن نسبق من يريدون أذيتنا بعدة خطوات".

وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في فرض القواعد المعروفة باسم حظر أجهزة الكمبيوتر الشخصي على متن رحلات جوية بعينها من الشرق الأوسط هذا العام، ومنع المسافرين من حمل أجهزة إلكترونية في حقائب اليد.

ورُفع الحظر عن بعض الرحلات الجوية من تركيا وتونس بعد فرض إجراءات أمنية جديدة، لكنه لا يزال قائما في أماكن أخرى.

وأشارت وزارة النقل إلى أنها ستبحث اقتراحات تمويل تركز على إجراءات الفحص في المطار.