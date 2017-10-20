البث الحي
سياسة

بريطانيا تدعم تكنولوجيا جديدة لكشف المتفجرات في المطارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
20/10/2017

أنشأت بريطانيا صندوقا لدعم تكنولوجيا جديدة لفحص حقائب اليد في المطارات سعيا للكشف عن أي متفجرات مخبأة دون أن يضطر المسافرون إلى تفريغ حقائبهم من الأجهزة الإلكترونية.

وقالت وزارة النقل البريطانيا، الجمعة، إنها ستخصص ثلاثة ملايين جنيه سترليني (3.9 مليون دولار) لدعم الابتكارات في سبيل رصد المتفجرات المخبأة إلى جانب سبل جديدة للكشف عن أي تلاعب بالأجهزة الإلكترونية.

وقال وزير الأمن بن والاس في بيان: "نحتاج إلى احتضان وتشجيع المواهب التي ستسمح لنا بأن نسبق من يريدون أذيتنا بعدة خطوات".

وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في فرض القواعد المعروفة باسم حظر أجهزة الكمبيوتر الشخصي على متن رحلات جوية بعينها من الشرق الأوسط هذا العام، ومنع المسافرين من حمل أجهزة إلكترونية في حقائب اليد.

ورُفع الحظر عن بعض الرحلات الجوية من تركيا وتونس بعد فرض إجراءات أمنية جديدة، لكنه لا يزال قائما في أماكن أخرى.

وأشارت وزارة النقل إلى أنها ستبحث اقتراحات تمويل تركز على إجراءات الفحص في المطار. 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)