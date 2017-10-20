البث الحي
سياسة

القوات العراقية تسيطر على كركوك بالكامل بعد اشتباك مع الأكراد

20/10/2017

قالت مصادر أمنية إن القوات العراقية انتزعت الجمعة آخر منطقة كانت لا تزال خاضعة لسيطرة مقاتلي البشمركة الكردية في محافظة كركوك الغنية بالنفط في أعقاب معركة استمرت ثلاث ساعات.

وتقع منطقة التون كوبري، أو بردي بالكردية، على الطريق بين مدينة كركوك، التي سقطت في يد القوات العراقية يوم الاثنين، وأربيل عاصمة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق. وأجرى الإقليم استفتاء على الاستقلال الشهر الماضي على غير رغبة حكومة بغداد.

وقال متحدث باسم الجيش العراقي إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، الذي دربته الولايات المتحدة، والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي المدعوم من إيران بدأت في التقدم نحو التون كوبري الساعة السابعة والنصف صباح الجمعة (04:30 بتوقيت غرينتش)

وذكر المتحدث في منشور قصير على وسائل التواصل الاجتماعي "التفاصيل لاحقا".

وقالت مصادر أمنية إن قوات البشمركة انسحبت من بلدة التون كوبري التي تقع على نهر الزاب بعد اشتباك مع القوات العراقية المتقدمة بالأسلحة الآلية وقذائف الهاون وقاذفات الصواريخ.

ولم يتضح بعد ما إذا كان القتال أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وتقدمت القوات العراقية إلى محافظة كركوك دون مقاومة تذكر إذ أن معظم قوات البشمركة انسحبت دون قتال.

والاشتباك في التون كوبري هو ثاني مواجهة عنيفة مع الأكراد في كركوك منذ يوم الإثنين.

وتمثل البلدة الحدود الإدارية بين كركوك وأربيل وتتبع إداريا محافظة كركوك.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)