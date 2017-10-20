القوات العراقية تسيطر على كركوك بالكامل بعد اشتباك مع الأكراد

قالت مصادر أمنية إن القوات العراقية انتزعت الجمعة آخر منطقة كانت لا تزال خاضعة لسيطرة مقاتلي البشمركة الكردية في محافظة كركوك الغنية بالنفط في أعقاب معركة استمرت ثلاث ساعات.

وتقع منطقة التون كوبري، أو بردي بالكردية، على الطريق بين مدينة كركوك، التي سقطت في يد القوات العراقية يوم الاثنين، وأربيل عاصمة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق. وأجرى الإقليم استفتاء على الاستقلال الشهر الماضي على غير رغبة حكومة بغداد.

وقال متحدث باسم الجيش العراقي إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، الذي دربته الولايات المتحدة، والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي المدعوم من إيران بدأت في التقدم نحو التون كوبري الساعة السابعة والنصف صباح الجمعة (04:30 بتوقيت غرينتش)

وذكر المتحدث في منشور قصير على وسائل التواصل الاجتماعي "التفاصيل لاحقا".

وقالت مصادر أمنية إن قوات البشمركة انسحبت من بلدة التون كوبري التي تقع على نهر الزاب بعد اشتباك مع القوات العراقية المتقدمة بالأسلحة الآلية وقذائف الهاون وقاذفات الصواريخ.

ولم يتضح بعد ما إذا كان القتال أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وتقدمت القوات العراقية إلى محافظة كركوك دون مقاومة تذكر إذ أن معظم قوات البشمركة انسحبت دون قتال.

والاشتباك في التون كوبري هو ثاني مواجهة عنيفة مع الأكراد في كركوك منذ يوم الإثنين.

وتمثل البلدة الحدود الإدارية بين كركوك وأربيل وتتبع إداريا محافظة كركوك.