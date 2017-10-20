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سياسة

ارتفاع أعداد لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش إلى 589 ألفا

لاجئون من الروهينغيا
لاجئون من الروهينغيا
20/10/2017

أعلن المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية، جويل ميلمان، ارتفاع عدد لاجئي مسلمي الروهينغيا الفارين من أعمال العنف في إقليم أراكان (راخين) غربي ميانمار، إلى بنغلاديش، إلى 589 ألفا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين دنيا أسلم خان، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، اليوم الجمعة.

وقال ميلمان، إن "أعداد الروهينغيا الفارين إلى بنغلاديش هربا من حملة الإبادة الأخيرة بحقهم في أراكان، منذ الأحداث الأخيرة فقط، ارتفع إلى 589 ألف لاجئ".

وأشار إلى أن "هؤلاء اللاجئين يعيشون في ظروف صعبة للغاية في المخيمات".

وأوضح ميلمان، أن "إجمالي أعداد الروهينغيا الذين وصولوا إلى بنغلاديش قبل الأحداث الأخيرة (في 25 أغسطس/آب) وبعدها، وصل 800 ألف لاجئ".

من جانبها، قالت خان "نواجه أكبر أزمة لجوء في السنوات الأخيرة"، وأكدت عدم حصولهم على إذن للوصول إلى أراكان حتى الآن، مشيرة إلى استمرار موجة اللجوء.

ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، حسب ناشطين محليين.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغيا "مهاجرين غير شرعيين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم".

المصدر : الأناضول
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