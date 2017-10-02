مفاجأة.. الشرطة أطلقت سراح قاتل امرأتين في مرسيليا قبل الهجوم

قال فرانسوا مولان المدعي العام الفرنسي (الإثنين) إن الشرطة كانت تحتجز المشتبه به في هجوم وقع بمدينة مرسيليا أسفر عن مقتل امرأتين طعنا بسكين.

وأوضح مولان "أطلق سراحه قبل الهجوم بيوم".

وقال خلال مؤتمر صحفي إن المشتبه به، الذي قتله أحد رجال الأمن بالرصاص، كان يستخدم سبع هويات مختلفة وإن واحدة من هذه الهويات تحمل اسم "أحمد هـ" لشخص ولد في عام 1987 في تونس.

وأبرز المشتبه به جواز سفر تونسيا عندما أوقفته الشرطة آخر مرة في مدينة ليون يوم 29 من سبتمبر/أيلول للاشتباه في ارتكابه جريمة سرقة ثم أطلقت الشرطة سراحه يوم 30 من سبتمبر/أيلول لعدم كفاية الأدلة أي قبل يوم من الهجوم.