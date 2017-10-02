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سياسة|فرنسا

مفاجأة.. الشرطة أطلقت سراح قاتل امرأتين في مرسيليا قبل الهجوم

مسافرون يتجمعون بعد أن أطلق الجنود الفرنسيون النار وقتلوا رجلا طعن امرأتين حتى الموت في محطة القطار الرئيسية في مرسيليا
مسافرون يتجمعون بعد أن أطلق الجنود الفرنسيون النار وقتلوا رجلا طعن امرأتين حتى الموت في محطة القطار الرئيسية في مرسيليا
2/10/2017

قال فرانسوا مولان المدعي العام الفرنسي (الإثنين) إن الشرطة كانت تحتجز المشتبه به في هجوم وقع بمدينة مرسيليا أسفر عن مقتل امرأتين طعنا بسكين.

وأوضح مولان "أطلق سراحه قبل الهجوم بيوم".

وقال خلال مؤتمر صحفي إن المشتبه به، الذي قتله أحد رجال الأمن بالرصاص، كان يستخدم سبع هويات مختلفة وإن واحدة من هذه الهويات تحمل اسم "أحمد هـ" لشخص ولد في عام 1987 في تونس.

وأبرز المشتبه به جواز سفر تونسيا عندما أوقفته الشرطة آخر مرة في مدينة ليون يوم 29 من سبتمبر/أيلول للاشتباه في ارتكابه جريمة سرقة ثم أطلقت الشرطة سراحه يوم 30 من سبتمبر/أيلول لعدم كفاية الأدلة أي قبل يوم من الهجوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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