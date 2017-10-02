مئات الجرحى والقتلى بإطلاق نار في لاس فيغاس

قتل مسلح 50 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من 400 آخرين أثناء حفل موسيقي في لاس فيغاس إذ أمطر الجمهور بالرصاص من الطابق 32 في فندق لعدة دقائق قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وأعلنت الشرطة الأمريكية نقل ما لايقل عن 406 مصابين للمستشفيات، عقب حادث إطلاق النار في لاس فيغاس الذي أسفر عن مقتل 50 شخصا.

وأشار قائد شرطة لاس فيغاس إلى تقارير أولية تفيد بانتحار منفذ الهجوم.

وأوضح البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب أحيط علما بإطلاق النار وإنه قدم تعازيه في الضحايا، وقال ترمب في تغريدة على تويتر "تعازي الحارة وتعاطفي مع الضحايا وأسرهم في إطلاق النار المروع في لاس فيغاس".

وقالت المتحدثة "سارة ساندرز" إن البيت الأبيض يتابع الموقف عن كثب وأبدى الدعم الكامل للولاية والمسؤولين المحليين.

وأكدت الشرطة أن عدد القتلى أولي، ويجعل هذا العدد الهجوم أكثر إطلاق نار جماعي دموية في تاريخ الولايات المتحدة متخطيا حصيلة حادثة في ملهى ليلي في أورلاندو العام الماضي قتل فيها 49 شخصا.

وفر الآلاف من الموقع في فزع وفي بعض الأحيان أسقط بعضهم البعض أثناء الفرار فيما سارع أفراد الشرطة لتحديد موقع المسلح وقتله.

وجاب أفراد من جمهور الحفل المصدومين، وبعضهم ملابسه ملطخة بالدماء، الشوارع في ذهول بعد الهجوم.

وذكرت الشرطة أن المسلح أحد سكان المنطقة ويدعى ستيفن بادوك (64 عاما) لكنها قالت إنها ليس لديها معلومات بعد عن دوافعه.

وقال "جوزيف لومباردو" قائد شرطة مقاطعة كلارك للصحفيين إنه لا يعتقد أنه مرتبط بأي جماعة متشددة.

وأضاف "ليس لدينا فكرة عن معتقداته… في الوقت الراهن نعتقد أنه كان المهاجم الوحيد وموقع الحادث لا يشهد تطورات".

وأضاف "عثرنا على عدة أسلحة نارية داخل الغرفة التي كان ينزل فيها".

وتعتقد السلطات إنها حددت مكان رفيقته في الغرفة وقالوا إن اسمها "ماريلو دانلي" ولم يفصح لومباردو عما إذا كان يشتبه بضلوعها في الهجوم لكنه وصفها بأنها "رفيقة" للمهاجم، كما حددت الشرطة مكان سيارتين كان المشتبه به يستخدمهما.

وقال لومباردو إن رجل شرطة خارج نوبة عمله من بين القتلى فيما أصيب آخر بجروح خطيرة، ونبهت الشرطة إلى احتمال ارتفاع عدد القتلى.

وتشتهر لاس فيغاس بأندية القمار وهي مركز للتسوق وللحياة الليلية بما يعني أن المنطقة كانت مزدحمة وقت وقوع إطلاق النار الذي حدث بعد قليل من العاشرة مساء الأحد بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت غرينتش فجر اليوم الاثنين). وتجتذب لاس فيغاس نحو 3.5 مليون زائر من حول العالم سنويا.

وقال مايك مكجاري وهو مستشار مالي يبلغ من العمر 53 عاما من فيلادلفيا إنه كان في الحفل عندنا سمع دوي مئات الأعيرة النارية.

وقال شهود إن الكثير من نوادي القمار في المنطقة أغلقت أبوابها خلال الواقعة لمنع أي مهاجمين محتملين من الدخول.

ووقع إطلاق النار في آخر ليلة من مهرجان (روت 91 هارفست) لموسيقى الريف الذي يستمر ثلاثة أيام ويحضره الآلاف.