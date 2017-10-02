فيسبوك تسلم الكونغرس الأمريكي نسخا من الإعلانات التي لها صلة بروسيا

قالت شركة فيسبوك إنها تعتزم أن تسلم الكونغرس الأمريكي (الاثنين) نسخا من نحو ثلاثة آلاف إعلان تقول شبكة التواصل الاجتماعي إن لها صلة بروسيا.

وأضافت "فيسبوك" أن أشخاصا في روسيا على الأرجح قاموا بشراء هذه الإعلانات على فيسبوك خلال الأشهر السابقة واللاحقة للانتخابات الأمريكية في 2016.

وفي الشهر الماضي تعهد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرغ ردا على دعوات من نواب أمريكيين بتسليم الإعلانات لمحققين بالكونغرس يجرون تحقيقات في تدخل روسيا المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية ولكن لم يحدد موعد ذلك.

وقالت فيسبوك يوم الأحد إن هذه المواد ستُسلم يوم الاثنين.

وأصبحت فيسبوك وهي أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم منصة أساسية للإعلانات السياسية على الانترنت بسبب العدد الكبير الذي تصل إليه ولأنها تعطي المعلنين قدرات استهداف قوية. ولهذا السبب ربما تملك الشبكة مفاتيح مهمة بالنسبة للمحققين الأمريكيين.

وقال مصدر الشهر الماضي إن فيسبوك قدمت بالفعل معلومات بشأن الإعلانات المرتبطة بروسيا للمحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر الذي يحقق أيضا في التدخل المزعوم في الانتخابات.

ونفت موسكو أي تدخل في الانتخابات الأمريكية التي جرت العام الماضي والتي فاز فيها الجمهوري دونالد ترمب على الديمقراطية هيلاري كلينتون.