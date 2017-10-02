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شاهد: لقطات مؤثرة لمعاناة لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش

2/10/2017

أظهرت لقطات مؤثرة طوابير من لاجئي الروهينغيا معظمهم من الأطفال يحملون أطباق وأوعية الطعام فوق رؤوسهم لتحميهم من أشعة الشمس، ويصطفون لساعات في انتظار الغذاء.

وتستمر طوابير الطعام وتتزايد في مخيمات اللاجئين في منطقة بازار كوكس الحدودية ببنغلاديش، حيث يقوم المزيد من مسلمي الروهينغيا الفارين من العنف في ميانمار بالتوافد على الجارة بنغلاديش.

ومنذ 25 من أغسطس/آب، فر مئات الآلاف من مسلمي الروهينغيا من منازلهم في إقليم أراكان (راخين) ما أدى إلى ازدحام وكالات الاغاثة في بنغلاديش.

ووصفت الأمم المتحدة نزوح 507 آلاف من الروهينغيا منذ 25 أغسطس بأنها أسرع أزمات اللاجئين تطورًا في العالم وتقول إن ميانمار ذات الأغلبية البوذية تقوم بعملية تطهير عرقي ضد مسلمي الروهينغيا الذين يمثلون أقلية.

ودعا برنامج الغذاء العالمي، الأحد، إلى تقديم مساعدة طارئة بقيمة 75 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة للمساعدة في تخفيف معاناة هؤلاء الفارين.

وتسعى الأمم المتحدة حاليا إلى الحصول على 200 مليون دولار من المانحين للمساعدة في معالجة أزمة مسلمي الروهينغيا.

المصدر : رويترز
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