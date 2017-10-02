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سياسة

شاهد: عشرات القتلى والجرحى في إطلاق نار في لاس فيغاس

2/10/2017

أفاد قائد شرطة لاس فيغاس بمقتل أكثر من 50 وإصابة ما يزيد عن 200 في واقعة إطلاق النار في مهرجان موسيقي في المدينة الأمريكية.

وكان متحدث باسم مستشفى في لاس فيغاس، قال إن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ، وأصيب نحو 200 آخرين في وقت مبكر صباح الاثنين.

وأكدت الشرطة الأمريكية مقتل مشتبه به، بينما نشرت شرطة لاس فيغاس على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي صورة لامرأة وطالبت بالتعاون معها لإلقاء القبض عليها لاستجوابها في الواقعة.

وجاءت التقارير عن الواقعة من ملهى (ماندالاي باي كازينو) فيما تتحرى الشرطة عن مسلح لا يزال طليقا في المدينة.

وأفادت تغريدات على تويتر بتعليق رحلات في مطار (ماكاران ) الدولي في لاس فيغاس في وقت سابق بعد تقارير عن مسلح عند أحد المدارج.

وقال أحد الأشخاص على ( تويتر)  إن الفندق الذي يضم الملهى أغلق فيما قال آخر نقلا عن الشرطة إن مسلحين أطلقا النار على حارس أمن وعلى الشرطة موجودان حاليا في الطابق 32 من الفندق.

وذكرت تقارير على (سي.إن.إن) ونيويورك تايمز أن أشخاصا سمعوا دوي العديد من الأعيرة النارية وأن الشرطة تفتش عن المهاجم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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