شاهد: الهند تحيي ذكرى ميلاد زعيمها الروحي "المهاتما غاندي"

قاد الرئيس الهندي رامناث كوفيند، الاثنين، مئات الحضور لتقديم التحية لأيقونة الحرية والزعيم الروحي المهاتما غاندي في ذكرى ميلاده، أمام النصب التذكاري في راجات بنيودلهي.

كما انضم نائب الرئيس فنكيا نايدو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ إلى كوفيند في راجات وغيرهم من كبار المسؤولين، لإحياء المناسبة.

وتجمعت حشود من المواطنين في راجات لحضور الصلوات الخاصة "للأب الروحي للأمة"، وقد اعتُمدت ذكرى ميلاد المهاتما غاندي، يومًا دوليًا للاعنف، وهو المثل الأعلى والشعار الذي قاتل من أجله غاندي طوال حياته.

موهانداس كرمشاند غاندي الملقب بالمهاتما (أي صاحب النفس العظيمة أو القديس)، ولد المهاتما غاندي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول في 1869 في ولاية مودي غرب غوجارات، لأسرة هندوسية لها باع طويل في العمل السياسي، بالإضافة إلى مشاريعها التجارية المشهورة.

تزوج وهو في الثالثة عشرة من عمره، حسب التقاليد الهندية المحلية ورزق من زواجه هذا بأربعة أولاد.

لعب غاندي دورا رئيسيا في استقلال الهند، أعطى غاندي رسالة ودرسا في اللاعنف والاستقامة، واحترام الأقليات، وداعما قويا ضد التمييز الطائفي بجذور العميقة في المجتمع الهندوسي.

ولم ترق دعوات غاندي للأغلبية الهندوسية باحترام حقوق الأقلية المسلمة، واعتبرتها بعض الفئات الهندوسية المتعصبة خيانة عظمى فقررت التخلص منه وقتله.

واغتيل في 30 من يناير/كانون الثاني 1948 عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد ثلاثة أشهر فقط من قيادة الهند للتحرر من الحكم البريطاني من خلال نضال غير عنيف، وكان قد تعرض من قبل لخمس محاولات اغتيال فاشلة.

وقد ألهمت حركته اللا عنيفة التي استمرت عقودا قادة مثل زعيم التبت المنفي الدالاي لاما، ونيلسون مانديلا الذي قاد حركة ضد سياسات الفصل العنصري في الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.