شاهد: آلاف المدنيين يفرون من بلدة الحويجة العراقية

فر أكثر من ثلاثة آلاف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال من بلدة الحويجة التي يسيطر عليها "تنظيم الدولة الإسلامية".

ووصل الفارون إلى قرية "توباز" جنوبي مدينة كركوك الغنية بالنفط (الإثنين).

ونقلت الشاحنات العسكرية العائلات إلى مواقع البشمركة في منطقة مكتب خالد على بعد 20 كيلومترا جنوبي كركوك حيث يجري فحصهم أمنيا قبل نقلهم إلى مخيمات في منطقة ليلان.

وقال المقدم علي صديق من الأمن الداخلي الكردي إن 3600 شخص وصلوا إلى المنطقة وهي قرية يقطنها أكراد وتركمان تقع على بعد 25 كيلومترا جنوبي كركوك و25 كيلومترا شمالي الحويجة منذ أمس (الأحد).

وأضاف إن الرجال خضعوا لفحص أمني لتحديد ما إذا كانت لهم صلة بتنظيم الدولة الإسلامية قبل السماح بدخولهم المخيمات.

وتقاتل القوات العراقية حاليا لطرد الدولة الإسلامية من البلدة.

وقال التلفزيون الرسمي إن القوات العراقية منتشرة شمالي وغربي الحويجة وتتجه جنوبا على طول نهر دجلة وأخلت الخطوط الدفاعية الأمامية بحلول منتصف اليوم.

وقالت الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي إن 85 ألف شخص قد يفرون من منطقة الحويجة.

وقالت هيئة إنقاذ الطفولة (الخميس) إن ما يصل إلى 30 ألف طفل يواجهون خطرا محدقا هناك.