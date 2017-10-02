البث الحي
سياسة|كندا

سياسي كندي من السيخ يفوز بزعامة ثالث أكبر حزب في البرلمان

جاغميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد اليساري
جاغميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد اليساري
2/10/2017

انتُخب نائب سيخي عن منطقة أونتاريو يوم (الأحد) زعيما للحزب الديمقراطي الجديد اليساري في كندا ليصبح أول سياسي من غير البيض يرأس حزبا سياسيا كنديا رئيسيا.

وانتُخب جاغميت سينغ وهو محام يبلغ من العمر 38 عاما أدى تمسكه باعتمار عمائم ذات ألوان زاهية وارتداء حلل من ثلاث قطع إلى جعله أحد نجوم شبكة التواصل الاجتماعي في أول اقتراع لقيادة الحزب الديمقراطي الجديد في الانتخابات الاتحادية التي تجري في 2019 أمام رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وكتب سينغ تغريدة على تويتر قال فيها " أشكركم أعضاء الحزب الديمقراطي الجديد. السباق على منصب رئيس الوزراء يبدأ الآن."

وحصل سينغ على 53.6 في المئة من الأصوات ليفوز على ثلاثة منافسين ليصبح الرئيس الجديد للحزب الديمقراطي الجديد خلفا لتوماس موكلير. وأُعلنت نتائج التصويت الإلكتروني خلال اجتماع للحزب في تورونتو.

وكان سينغ السياسي الذي يتخذ من تورونتو مقرا له قد قاد حملة جمع تبرعات منذ انضمامه للسباق في مايو/أيار الماضي وقد دعمه أنصاره بوصفه شخصا قد يبث حياة جديدة في الحزب الذي يواجه صعوبة منذ وفاة زعيمه السابق الذي كان يحظى بشعبية جاك لايتون في 2011.

والحزب الديمقراطي الجديد ثالث أكبر حزب في البرلمان الاتحادي الكندي ويمثله 44 عضوا في البرلمان المؤلف من 338 عضوا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)