حكومة الوفاق الليبية تستهدف تنظيم انتخابات نيابية ورئاسية خلال عام

قال أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، إن هدف حكومته تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون عام من الآن.

جاء ذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي الإيطالي بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو اليوم (الاثنين).

وأضاف معيتيق، "إن ما نرمي إليه من الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة، أن يتم في غضون عام من الآن، تنظيم استفتاء دستوري وانتخابات برلمانية ورئاسية"، وذلك في تعليق على اللقاءات التي تجري بين الأطراف الليبية بوساطة مبعوث الأمم المتحدة، غسان سلامة في تونس.

وأضاف نائب رئيس حكومة الوفاق "إن طريق تحقيق الاستقرار يجب أن ينهي انقسام مؤسسات الدولة".

وأكد معيتيق أن "تعمل الحكومة الليبية مع إيطاليا لمكافحة الإرهاب في المنطقة وتحسين إدارة الحدود البرية والبحرية".

وتابع "نحن نشهد حالياً مرحلة هامة جداً من العلاقات الثنائية الإيطالية الليبية".

وأشار المسؤول الليبي إلى أن "مبادرات تحقيق الاستقرار في البلاد يجب ألا تكون كثيرة جداً ويجب أن تتبلور تحت مظلة الأمم المتحدة".

ونوه إلى أن حكومته تعتبر "المشكلة الأساسية اقتصادية لاسيما المصاعب التي يعاني منها المصرف المركزي".

وأردف "إننا نعمل معاً من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في ليبيا".

وتأتي زيارة معيتيق إلى روما، بعد أقل من أسبوع من لقاءات أجراها خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس النواب في طبرق، بالعاصمة الإيطالية روما، مع وزيري الدفاع روبرتا بينوتي، والداخلية ماركو مينيتي.

وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية الزعيم الراحل، معمر القذافي، في 2011.

ويتصارع على الحكم حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، المُعترف بها دوليًا، والأخرى بمدينة البيضاء (شرق)، وهي "الحكومة المؤقتة"، الموالية لمجلس النواب في طبرق (شرق).