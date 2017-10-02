بنغلاديش تدعو لعودة اللاجئين المسلمين إلى ميانمار

تجري بنغلاديش محادثات مع ميانمار المجاورة (الاثنين) بهدف ضمان عودة أكثر من نصف مليون لاجئ من مسلمي الروهينغيا إلى ميانمار والذين وصل معظمهم إلى بنغلاديش منذ أواخر أغسطس آب.

ووصفت الأمم المتحدة نزوح 507 آلاف روهينغي منذ 25 من أغسطس/آب بأنها أسرع أزمات اللاجئين تطورا في العالم وتقول إن ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية تقوم بعملية تطهير عرقي ضد مسلمي الروهينغيا الذين يمثلون أقلية.

وترفض ميانمار ذلك. وشنت قواتها هجوما في شمال ولاية أراكان (راخين) ردا على ما قالت إنه هجمات منسقة شنها مسلحون من الروهينغيا في 25 من أغسطس/آب.

وتنحي ميانمار باللوم على المسلحين في هجمات تعرض لها مدنيون وإضرام معظم الحرائق التي دمرت أكثر من نصف ما يزيد عن 400 من قرى الروهينغيا في شمال راخين. وينفي المتمردون الروهينغيا ذلك.

وتقول ميانمار إن أكثر من 500 شخص قُتلوا في أحدث أعمال عنف معظمهم من المسلحين.

ودعت الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلاديش إلى وضع نهاية لأعمال العنف وإلى إقامة مناطق آمنة في ميانمار لتمكين اللاجئين من العودة.

ودعت أيضا إلى ذهاب لجنة من الأمم المتحدة لتقصى الحقائق إلى ميانمار وحثت ميانمار على تنفيذ التوصيات التي وضعها فريق برئاسة كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بشأن حل المشكلات في راخين.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في بنغلاديش إن بلاده ستركز على تلك المقترحات الخمسة في محادثات تجري في داكا يوم الاثنين مع كياو تينت سوي المسؤول بحكومة ميانمار ولاسيما عودة اللاجئين بشكل دائم.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا بالحديث لوسائل الإعلام "لا نعتقد أن هذه الأزمة ستُحل خلال اجتماع واحد فقط".